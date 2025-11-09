Trung QuốcChiếc drone bay lên cao, giúp tài xế quan sát giao thông phía trước rồi quay lại, chui gọn vào chiếc hộp trên nóc xe.

Tài xế dùng drone của ôtô thám thính đám tắc đường Video: SSWS

Video do người trên ôtô cùng chiều phía sau ghi lại, cho thấy chiếc drone từ trên cao đáp xuống nóc chiếc SUV. Sau ít giây vào đúng vị trí, drone biến mất khi hai cánh cửa trên nóc đóng lại. Cả hai xe đều đang dừng giữa ít nhất hai dòng xe trên đường, với đoạn tắc dường như khá dài.

Chiếc SUV trong video là Fang Cheng Bao Bao 8 (hay Fangchengbao Bao 8), một chiếc SUV hybrid thuộc thương hiệu xe điện hạng sang của BYD. Thương hiệu này được giới thiệu vào tháng 6/2023 và chủ yếu sản xuất các loại SUV hướng đến hiệu suất cao chuyên off-road.

Mẫu Fang Cheng Bao Bao 8 với drone trên nóc. Ảnh:BYD

Fangchengbao Bao 8 chỉ là một trong số các mẫu xe của BYD trang bị hệ thống drone tích hợp sẵn tên Ling Yuan. Đây là kết quả hợp tác giữa BYD và DJI, công ty chế tạo drone của Trung Quốc.

Phần cứng của hệ thống bao gồm hộp chứa, drone, một tay cầm mô-đun. Hộp chứa drone có diện tích 0,29 m2 khi mở với độ dày 21,5 cm.

Hộp đựng drone trên nóc Fang Cheng Bao Bao 8. Ảnh: BYD

Hệ thống hỗ trợ cất cánh và hạ cánh với tốc độ lên đến 25 km/h và drone tự động quay trở lại trong vòng 2 km. Drone có thể bay theo một phương tiện với tốc độ lên đến 54 km/h.

Khi pin sắp hết, drone sẽ tự động quay trở lại xe để sạc, với mức từ 20% lên đến 80% trong 30 phút.

Mỹ Anh (theo CnEVPost)