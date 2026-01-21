'Tài xế dùng đèn pha vô tội vạ phải bị phạt nguội'

Lỗi sai làn, không thắt dây an toàn... mà camera AI đang phát hiện có thể gây nguy hiểm cho chính người đó, nhưng lỗi đèn pha thì gây hại cho nhiều người.

Hiện nay ở các đô thị, quá nhiều tài xế dùng đèn pha ở chế độ chiếu xa khi lưu thông, gây chói mắt người đi ngược chiều và cả người lái xe ở phía trước khi ánh đèn hắt vào gương chiếu hậu. Những người này, một là không biết phân biệt hai loại này, hai là biết nhưng cứ bật pha với tâm lý "để vậy sáng hơn".

Bên cạnh đèn pha chế độ chiếu xa là đèn sương mù (đèn gầm). Rất nhiều dòng xe trang bị đèn sương mù trước với công suất lớn nên rất chói. Nhưng giữa thành phố, trời khô ráo, nhiều xe vẫn bật cả đèn sương mù nên vô cùng chói. Theo quan sát cá nhân tôi, có những dòng xe đến 90% bật đèn sương mù, như vậy khả năng cao là đèn đã được bật mặc định, tài xế không biết mà tắt.

Hành vi sử dụng đèn pha, đèn sương mù vô tội vạ gây khó khăn và mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác khi lái xe rơi mà tình trạng mù tạm thời. Có những lần tôi phải nép vào lề, dừng hẳn lại cho an toàn, vì nháy đèn rất nhiều lần nhưng xe ngược chiều không cụp pha.

Việc xử phạt đối với lỗi vi phạm này chỉ từ 200.000-400.000 đồng cho xe máy, 8000.000-1.000.000 cho ôtô đã là khá nhẹ, nhưng quan trọng hơn, thực tế cảnh sát giao thông hiếm khi bắt lỗi này, còn camera AI chưa thể bắt lỗi này.

Vậy theo tôi, camera AI cần cải tiến để có thể nhận ra được lỗi này, và các tài xế dùng đèn sai cách cần phải bị phạt nguội như rất nhiều lỗi khác, vì lỗi này thực sự nguy hiểm.

Độc giả Đăng Bình