Tài xế đỗ xe giữa đường, đánh người khác nhập viện

Hải PhòngSau đỗ xe giữa đường cản trở giao thông, nhóm người trên chiếc xe này nhổ nước bọt, hành hung tài xế đi chiều ngược lại.

Ngày 2/3, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai 4 người để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại phường An Dương.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 1/3, anh Lê Xuân Tuấn lái xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội đi đến khu vực tổ dân phố Giữa Lương Quy, phường An Dương thì gặp ôtô 5 chỗ đỗ giữa đường, gây cản trở giao thông.

Nhóm người hành hung anh Tuấn. Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Tuấn chủ động đánh lái, đỗ vào lề đường bên phải để nhường đường cho xe này đi qua. Tuy nhiên, khi lướt qua xe tải, tài xế đã hạ kính cửa sổ nhổ nước bọt về phía anh Tuấn.

Ngay sau đó, ba người đi xuống lao vào đánh anh Tuấn bị gãy xương ở vùng mũi.

Vụ việc còn gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự. Hành vi những người liên quan đã được người dân ghi hình.

Lê Tân