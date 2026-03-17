Tài xế để rác trong ôtô có thể bị phạt tù

MỹMột thị trấn ở South Carolina siết chặt quy định rác thải trong ôtô, và tài xế có thể đối mặt tiền phạt hoặc án tù nếu bị kết tội.

Ở đảo Hilton Head, South Carolina, việc để rác trong ôtô giờ đây có thể khiến ai đó phải trả tới 500 USD, hoặc thậm chí ngồi tù. Các quan chức địa phương đưa ra quy định bất thường này như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề chuột ngày càng gia tăng trong thị trấn. Tuy nhiên, biện pháp này trở thành một vấn đề gây tranh cãi giữa cư dân.

Quy định mới của thị trấn nêu rõ rằng "bất kỳ người nào đặt, để lại, đổ hoặc cho phép tích tụ bất kỳ rác thải, phế liệu hoặc chất thải nào trong bất kỳ tòa nhà, phương tiện và khu vực xung quanh trong thị trấn khiến chúng có thể cung cấp thức ăn hoặc nơi trú ẩn cho chuột đều là bất hợp pháp." Theo luật thành phố, bất kỳ hành vi vi phạm quy định này "sẽ cấu thành hành vi gây phiền nhiễu".

Hành vi chất rác thải trong ôtô có thể bị phạt tiền hoặc tù ở South Carolina. Ảnh: AI

Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2. Bất cứ ai bị bắt quả tang vi phạm có thể bị phạt tới 500 USD, và trong một số trường hợp, có thể bị phạt tù tới 30 ngày, nếu nhà chức trách xác định rằng rác thải tích tụ theo cách có thể thu hút hoặc tạo nơi trú ẩn cho chuột.

Tuy nhiên, cách diễn đạt của sắc lệnh mới rất mơ hồ khi không đưa ra định nghĩa nào về việc rác thải tích tụ là gì, và liệu đó có thể chỉ là một lon nước tăng lực bị vứt bỏ hay một chiếc xe cần phải chất đầy rác đến mức gần như tràn ra ngoài. Điều này có nghĩa là việc xử lý có thể phụ thuộc vào sự tùy ý của các quan chức thực thi pháp luật địa phương.

Các quy định nêu rõ cách thức tăng dần mức phạt, có thể bắt đầu bằng một cảnh cáo bằng văn bản và cho phép phạt tiền lên đến 100 USD cho lần vi phạm đầu tiên, 200 USD cho lần vi phạm thứ hai trong vòng 12 tháng và lên đến 500 USD cho mỗi lần vi phạm tiếp theo trong cùng khoảng thời gian 12 tháng.

Quy định này không chỉ áp dụng cho xe cá nhân. Bất kỳ ai sở hữu, quản lý, điều hành hoặc làm đại lý kinh doanh cho một cơ sở địa phương đều có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn nếu vi phạm quy định. Trong những trường hợp đó, thị trấn có quyền đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh liên quan đến hoạt động vi phạm.

Mỹ Anh (theo Carscoops)