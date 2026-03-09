Tài xế đập phá hành lý của khách nữ tại Tân Sơn Nhất bị bắt

Ngày 9/3, Hiếu, 35 tuổi, bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hiếu gây mất trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và gây bức xúc dư luận.
Theo điều tra, rạng sáng 8/3, người phụ nữ 39 tuổi, vừa từ Hà Nội bay vào TP HCM và ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà. Tại đây, chị hỏi giá xe của Hiếu nhưng nhận thấy người này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên từ chối và đi sang chỗ khác chờ xe.
Cho rằng khách "gọi xe nhưng không đi", Hiếu lớn tiếng chửi bới. Người này sau đó kéo hành lý của người phụ nữ ra giữa đường rồi đập phá. Chị này phản ứng, bị anh ta rượt đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi các tài xế xe ôm khác và người dân xung quanh đến can ngăn.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bảy Hiền phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đưa Hiếu về trụ sở làm việc.
Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh tại nơi công cộng; mọi hành vi gây rối, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều bị xử lý nghiêm.
Quốc Thắng