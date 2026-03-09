Tài xế đập phá hành lý của khách nữ tại Tân Sơn Nhất bị bắt

TP HCMNgười phụ nữ xuống Tân Sơn Nhất sau chuyến bay, gọi xe ôm Bùi Quang Hiếu nhưng sau đó không đi vì thấy có biểu hiện say xỉn, bị anh ta đánh, đập hành lý.

Ngày 9/3, Hiếu, 35 tuổi, bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hiếu gây mất trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và gây bức xúc dư luận.

Tài xế xe ôm bị bắt vì đập phá hành lý của khách tại sân bay Tân Sơn Nhất Tài xế xe ôm đập hành lý của khách. Video: Camera hành trình

Theo điều tra, rạng sáng 8/3, người phụ nữ 39 tuổi, vừa từ Hà Nội bay vào TP HCM và ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà. Tại đây, chị hỏi giá xe của Hiếu nhưng nhận thấy người này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên từ chối và đi sang chỗ khác chờ xe.

Cho rằng khách "gọi xe nhưng không đi", Hiếu lớn tiếng chửi bới. Người này sau đó kéo hành lý của người phụ nữ ra giữa đường rồi đập phá. Chị này phản ứng, bị anh ta rượt đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi các tài xế xe ôm khác và người dân xung quanh đến can ngăn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bảy Hiền phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đưa Hiếu về trụ sở làm việc.

Bùi Quang Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh tại nơi công cộng; mọi hành vi gây rối, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều bị xử lý nghiêm.

Quốc Thắng