Tài xế đâm hỏng xe ở buổi đấu giá vì 'trượt chân'

MỹPhiên đấu giá ở Texas trở thành buổi phá hủy khi tài xế của nhà đấu giá đâm chiếc bán tải đời 1959 vào ba xe khác.

Hình ảnh từ phiên đấu giá Dallas–Fort Worth, Texas, của nhà đấu giá Mecum cuối tuần trước cho thấy một chiếc bán tải Willys đời 1958 đâm vào hông một chiếc Corvette C2 đời 1966.

Một số nhân chứng nói rằng tài xế của Mecum - người có nhiệm vụ di chuyển xe quanh khu vực đấu giá - có thể đã bị trượt chân, khiến chiếc Willys phục chế đâm vào chiếc C2. Nhưng vụ đâm xe chưa dừng lại ở đó, khi các lực va chạm còn tác động đến một chiếc Pontiac Firebird Trans Am đời 1977 và một chiếc C7 Corvette ZR1 đời 2019. Tai nạn cũng khiến ba người bị thương.

Sau va chạm, chiếc bán tải Willys móp nhẹ phần đầu. Theo thông tin rao bán từ nhà đấu giá, xe trang bị động cơ Chrysler Hemi 5,7 lít và hộp số tự động 8 cấp, cùng với cabin được tùy chỉnh đã được kéo dài thêm 222 mm.

Chiếc C2, theo danh sách riêng mới chỉ chạy 41.200 km, được đặt hàng với lớp sơn xanh lục Mosport mã hiếm là 982 và phiên bản L79 của động cơ V8 327 của Chevrolet sản sinh công suất 350 mã lực, hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 4 cấp. Chiếc xe này dường như bị hư hại nặng nhất.

Trans Am đen vàng có số km thấp với chỉ 37.100 km trên đồng hồ công-tơ-mét. Trong khi đó, thông tin về chiếc C7 ZR1 không được chắc chắn vì phiên đấu giá có hai xe rao bán, với một chiếc chạy được 1.060 km, và chiếc còn lại mới chạy 415 km.

Cả hai chiếc Chevrolet và mẫu Trans Am đều được đánh dấu là đã bán trên trang web của Mecum.

Mỹ Anh (theo Carscoops)