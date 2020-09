Tài xế đâm cảnh sát cơ động tử vong bị điều tra tội giết người

Chiều 16/9, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cùng bị khởi tố với tài xế Dũng có Dương Đức Tuyển, chủ chiếc xe khách 16 chỗ. "Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với tài xế Dũng cùng chủ xe Tuyển được đưa ra chiều nay", vị này nói.

Theo điều tra ban đầu, chiều 14/9, Dương Đức Tuyển, 21 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, Tân Yên (Bắc Giang) cùng tài xế Trần Văn Dũng, 31 tuổi, ở Sóc Sơn (Hà Nội) đi trên xe khách 16 chỗ, không chở khách. Trong các hàng ghế xếp kín 80 thùng linh kiện điện tử tổng trọng lượng 2 tấn, không có giấy tờ và hoá đơn chứng minh nguồn gốc.

Chủ xe Dương Đức Tuyển (áo đen đang ngồi) bị công an bắt giữ cùng chiếc xe khách chiều 14/9. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 16h20, chiếc xe đi từ Hà Nội về Lạng Sơn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đến đoạn thuộc xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng thì bị tổ công tác liên ngành yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tài xế cho xe đi chậm lại và tấp vào lề đường, sau đó bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía trung sỹ Cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh, khiến anh này bắn lên capo, tay bám vào cần gạt nước. Khi xe chạy khoảng hơn một km, trung sỹ Mạnh ngã xuống đường và bị bánh xe đè lên tử vong.

Quá trình truy đuổi, tổ công tác khống chế được chủ xe, còn tài xế Dũng bỏ trốn. Khoảng hai tiếng sau, tài xế Dũng ra cơ quan công an đầu thú.

Theo nhiều nhân chứng, khi đi qua gầm cầu, chiếc xe khách chạy với tốc độ cao "ước chừng khoảng 70 km/h".

Nhà chức trách xác định xe 16 chỗ gây tai nạn không đăng ký kinh doanh vận tải, không lắp thiết bị giám sát hành trình; hết hạn đăng kiểm vào ngày 16/9.

Ngày 16/9, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm đã đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang; cảm kích và xin chia buồn về những mất mát vô cùng to lớn của gia đình và cá nhân trung sỹ Cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề nghị truy tố và "đưa người phạm tội ra xét xử, trừng trị nghiêm minh trước pháp luật".