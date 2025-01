Tài xế công nghệ ngăn cản 2 vợ chồng đánh người được khen thưởng

TP HCMThấy đôi vợ chồng trẻ bị vợ chồng Nguyễn Văn Dũng, 56 tuổi, hung hăng tấn công, tài xế công nghệ Hà Hữu Vinh đã xông vào can ngăn, sau đó bị đánh tới tấp.

Ngày 2/1, Công an quận 1 xác định, việc anh Hà Hữu Vinh (tài xế xe công nghệ Be) đứng ra can ngăn hành vi sai trái của vợ chồng Dũng là thể hiện tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy, nên đã khen thưởng đột xuất.

"Đây là hành động đẹp của một công dân cần được lan tỏa trong xã hội", Công an quận 1 nêu quan điểm.

Anh Hà Hữu Vinh (phải) được khen thưởng đột xuất. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, 23h30 ngày 31/12/2024, anh Tuấn (30 tuổi) chở vợ bằng xe máy trên đường Lê Duẩn (hướng Thảo Cầm Viên về Dinh Thống Nhất), quận 1. Thời điểm này trung tâm TP HCM kẹt cứng do người dân đổ về vui chơi, chào đón 2025.

Anh Tuấn quay đầu xe đi đường khác thì bị Dũng (chở vợ Bùi Thị Ngọc Anh, 54 tuổi) đi cạnh đó cố tình cản đường không cho qua. Đôi bên xảy ra cãi vã, Dũng lao vào đánh vợ chồng Tuấn gây ùn tắc giao thông.

Tài xế Hà Hữu Vinh chở khách ngang qua, thấy sự việc đã bất bình, đến can ngăn. Vợ chồng Dũng lập tức quay sang chửi bới, đánh tới tấp, đá, đạp vào đầu... anh Vinh.

Hình ảnh từ video người dân quay lại cho thấy, vợ chồng Dũng liên tục chửi bới anh Vinh, nói "mày biết tao là ai không", đánh vào mặt một phụ nữ. Còn Ngọc Anh, ngồi lên người tài xế công nghệ, đấm, đạp chân vào lưng, mặt... Sự việc gây náo loạn, kẹt xe.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng; đồng thời đề xuất UBND tặng giấy khen cho anh Vinh.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.