Tài xế công nghệ lái xe vào chốt CSGT thoát khỏi khách 'ngáo đá'

Đà NẵngSáng 8/8, một tài xế công nghệ 59 tuổi kịp thời đánh lái vào chốt Cảnh sát giao thông cầu cứu khi chở vị khách có biểu hiện “ngáo đá”.

Khoảng 9h, tài xế nhận cuốc chở một người đàn ông từ khách sạn Mỹ Khê 3, đường Nguyễn Văn Thoại (phường Sơn Trà) đến đường Nguyễn Văn Linh. Ngay khi lên xe, vị khách tỏ ra bất thường, nói năng cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa.

Khi đến điểm đã đặt, người này không xuống mà yêu cầu chở tiếp đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Linh cảm nguy hiểm, tài xế vừa lái theo yêu cầu vừa tìm cơ hội thoát thân. Đến đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê), phát hiện tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ, ông lập tức đánh lái vào chốt, mở cửa xuống xe cầu cứu.

Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" bị CSGT khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng CSGT nhanh chóng khống chế nam hành khách, đưa về Công an phường Thanh Khê. Người này 38 tuổi, trú đường Hoàng Diệu (phường Hải Châu), vừa hoàn thành thời hạn cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương từ tháng 12/2024.

Tại thời điểm bị bắt, anh ta có dấu hiệu "ngáo đá", loạn thần, không làm chủ hành vi. Cơ quan chức năng đã đưa đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định.

Ngọc Trường