Tài xế công nghệ bị đâm, cướp xe

TP HCMChở khách đến đoạn đường vắng ở huyện Nhà Bè, tài xế xe công nghệ bị người đàn ông ngồi sau rút dao đâm vào cổ, hông, cướp xe máy, sáng 7/3.

4h, thanh niên lái xe công nghệ chở khách khoảng 35 tuổi từ Bến xe Miền Tây về đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè. Khi đến bãi đất trống, người này giả vờ nói tài xế chở đến nhà người thân, sau đó dùng dao kề cổ đe dọa.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án, sáng 7/3. Ảnh: Minh Khánh

Tài xế vùng vẫy, bị ông ta đâm vào cổ, hông trước khi cướp điện thoại và xe máy tẩu thoát. Nạn nhân mất nhiều máu nhưng cố chạy vào nhà người dân gần đó kêu cứu, được đưa vào bệnh viện, hiện không ảnh hưởng tính mạng.

Công an huyện Nhà Bè sau đó phối hợp Công an TP HCM bắt được nghi can đang trên đường bỏ trốn. Trưa nay, cảnh sát đã dẫn giải người này đến thực nghiệm hiện trường.

Hồ Đinh