Tài xế cố thủ, đỗ ôtô chắn cổng trụ sở CSGT bị khởi tố

Phú ThọTài xế ôtô Mercedes Hoàng Xuân Khoát bị cáo buộc tự ý cầm hồ sơ vi phạm ra xe rồi khóa cửa, chắn ngang cổng trụ sở công an suốt 4 tiếng.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ông Hoàng Xuân Khoát, 62 tuổi, trú xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Khoát đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Ôtô Mercedes màu bạc của ông Khoát đỗ chắn ngang cổng trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 8h ngày 2/3, ông Khoát đến cụm 10 Trạm CSGT Tân Lạc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép. Trong quá trình làm việc, ông Khoát được tiếp cận hồ sơ.

Cơ quan điều tra xác định, ông Khoát đã lợi dụng việc này, tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ôtô Mercedes GLA 50 của mình. Sau đó, ông khóa cửa xe, không hợp tác với công an. Dù cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ nhưng ông Khoát không chấp hành.

Khoảng 13h30, ông này lái ôtô đỗ chắn ngang cổng trụ sở Trạm CSGT Tân Lạc, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Tình trạng này kéo dài đến 17h15.

Tài xế Hoàng Xuân Khoát. Ảnh: Công an cung cấp

Công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi làm việc với cơ quan chức năng; không có các hành vi cản trở, chống đối hoặc gây mất trật tự tại nơi làm việc của cơ quan Nhà nước.

Phạm Dự