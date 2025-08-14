Tài xế, chủ xe bị phạt 333 triệu đồng vì chở quá tải

Quảng TrịCông an xử phạt tài xế 53 triệu đồng, chủ phương tiện 280 triệu đồng, do xe kéo rơ moóc chở hàng vượt tải trọng cho phép hơn 429%

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện tổng cộng 333 triệu đồng.

Trước đó, 19h20 ngày 13/8, trên tuyến đường tránh Đồng Hới, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe kéo rơ moóc biển số Tuyên Quang. Kết quả, xe chở hàng vượt tải trọng cho phép hơn 429% và tải trọng trục vượt quá giới hạn của đường bộ 174% so với giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

CSGT đã xử phạt tài xế 53 triệu đồng; doanh nghiệp chủ xe là Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) 280 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hạ tải theo quy định.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện hạ tải. Ảnh: Sông Lam

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khi sáp nhập, tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh dài hơn, lưu lượng phương tiện tăng. Lực lượng CSGT bố trí tuần tra, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải, đặc biệt trên quốc lộ 1 và các tuyến chở vật liệu từ mỏ khoáng sản.

Ngoài xử phạt hành chính, tài xế được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông.

Đắc Thành