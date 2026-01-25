Tài xế chở container 'thuốc lá lậu nhiều kỷ lục' lạng lách trốn cảnh sát

Quảng TrịSuốt hai km, tài xế xe tải chở thuốc lá lậu đã lạng lách, đánh võng bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát.

Lúc 20h30 ngày 21/1, tài xế Nguyễn Huy Hoàng, 27 tuổi, trú xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe tải biển Hà Nội chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông. Khi qua xã Hiếu Giang, xe bị phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị dừng kiểm tra.

Tài xế lạng lách 2 km khi chở thuốc lá lậu Tài xế lạng lách bỏ chạy. Video: Khôi Trần

Nhà chức trách cho hay Hoàng tăng ga lạng lách trên đường bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 2 km, khi bị chốt chặn thì Hoàng mới dừng xe.

Số thuốc lá bị thu giữ. Ảnh: Khôi Trần

Kiểm tra thùng xe, cảnh sát phát hiện 148 kiện hàng hóa, cất giấu với 111.190 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất. Số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Đây là số lượng thuốc lá thu giữ được ghi nhận lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay. Vụ việc đang điều tra mở rộng.

Đắc Thành