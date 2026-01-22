Tài xế chìm theo xe giữa hố sâu vì cứu hộ 'từ chối xuống nước lạnh'

Ấn ĐộGia đình đệ đơn khiếu nại chính quyền sau khi Yuvraj Mehta gặp nạn vì ôtô lao xuống hố nước sâu, kêu cứu gần hai tiếng mà không được trợ giúp.

Yuvraj Mehta, kỹ sư phần mềm 27 tuổi, tử vong vào 17/1 sau khi ôtô của anh lao xuống hố nước ở thành phố Noida, bang Uttar Pradesh.

Theo lời kể của cảnh sát và nhân chứng, khi đang lái xe về nhà sau nửa đêm trong điều kiện sương mù dày đặc, xe của Yuvraj đâm vào tường ngăn thấp và rơi xuống hố nước sâu khoảng 21 m, rộng như cái ao. Khu vực này vốn được đào để làm tầng hầm cho một tòa nhà trong dự án xây dựng bị đình trệ.

Hố nước rộng và sâu - nơi Yuvraj Mehta gặp nạn. Ảnh: Indian Express

Truyền thông Ấn Độ đưa tin Yuvraj đã tìm cách thoát ra, đứng trên nóc khi xe từ từ chìm xuống. Trong lúc vật lộn để nổi trên mặt nước, anh gọi điện cho bố, ông Raj Kumar Mehta, cầu cứu.

Ông Raj kể rằng khi đến nơi, Yuvraj vẫn còn sống nhưng bị mắc kẹt, không ai đến được chỗ anh.

Một người qua đường tên Moninder cố gắng cứu Yuvraj bằng cách buộc dây thừng quanh eo và xuống hố nước vào khoảng 1h, nhưng không thể tìm thấy nạn nhân hay chiếc xe sau 30 phút lần mò trong bóng tối.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp, bao gồm cảnh sát, đã đến hiện trường nhưng Moninder khẳng định họ không xuống nước. "Họ nói 'Nước lạnh quá, trong hố có thanh sắt, chúng tôi sẽ không xuống đâu'", Hindustan Times dẫn lời Moninder.

Moninder cho biết Yuvraj kêu cứu suốt gần hai tiếng trước khi im bặt.

Lực lượng cứu hộ ở hiện trường. Ảnh: PTI

Các quan chức cảnh sát xác nhận rằng nhiều cơ quan đã được thông báo ngay sau nửa đêm, bao gồm Lực lượng Ứng phó Thảm họa Bang (SDRF) và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), nhưng các thợ lặn chuyên nghiệp vài giờ sau mới có mặt.

Yuvraj được cho là đã chết đuối vào khoảng 2h30. Thi thể được tìm thấy sau khi trời sáng, gần năm tiếng sau vụ tai nạn.

Hemant Upadhyay, trợ lý ủy viên cảnh sát khu vực Greater Noida, cho biết các sĩ quan lo ngại sẽ có thêm thương vong nếu những người không được đào tạo bài bản đi xuống hố. "Nước rất sâu, tầm nhìn kém và có lo ngại về các mảnh vỡ chìm dưới nước. Chúng tôi sợ rằng sẽ có thêm người thiệt mạng", ông Hemant nói.

Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng dân cư địa phương, một số người đã tổ chức biểu tình tại hiện trường, cáo buộc chính quyền tắc trách và chậm trễ trong việc xử lý vấn đề. Gia đình Yuvraj cũng cho rằng chính quyền đã phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại về hố nguy hiểm, cống thoát nước không được che đậy và việc thiếu biển báo phản quang dọc đường.

"Tai nạn đáng lẽ có thể ngăn chặn", ông Raj nói.

Xe của Yuvraj Mehta được trục vớt vào 20/1. Ảnh: The Hindu

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án hình sự đối với hai nhà phát triển bất động sản địa phương, sau khi nhận được đơn khiếu nại từ gia đình nạn nhân.

Đơn khiếu nại quy trách nhiệm cho 5 cá nhân về các vi phạm môi trường góp phần hình thành hố chết người, trong đó có việc không khắc phục được tình trạng đường ống thoát nước bị sập và tích tụ nước không kiểm soát từ năm 2021.

Ngay sau vụ việc, hố nước đã bị lấp đầy bằng mảnh vỡ và rác thải, làm dấy thêm nhiều chỉ trích từ người dân cáo buộc chính quyền đang cố xóa bỏ bằng chứng.

Vụ việc cũng khiến một số quan chức cấp cao trong chính quyền địa phương bị cách chức. Bang Uttar Pradesh đã ra lệnh điều tra đặc biệt xung quanh hoạt động cứu hộ và an toàn tại hiện trường.

Tuệ Anh (theo Independent, Hindustan Times)