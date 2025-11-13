Tài xế che biển số tránh phạt nguội

Nhiều tài xế xe máy ở Hà Nội dùng khẩu trang che biển số, hay dùng miếng sticker biến số 0, 9, 3 thành số 8 để tránh bị phạt nguội.

Hành nghề xe ôm công nghệ, thường xuyên di chuyển khắp các tuyến đường Hà Nội, anh Hưng, 31 tuổi, quê Hưng Yên dùng hai miếng dán sticker màu trắng để che số đầu trong dãy 5 chữ số, biến thành biển xe 4 chữ số. "Biết là sai, nhưng vì thi thoảng đi ngược chiều nên đành chống chế", anh giải thích.

Giống anh Hưng, nhiều người đi xe máy, đặc biệt là tài xế xe ôm, đã dùng chiêu thức này để thay đổi biển số. Hành vi vi phạm có chiều hướng phổ biến, khi Hà Nội đã và đang lắp 1.873 camera AI phạt nguội ở khắp các giao lộ nội thành.

Ghi nhận thực tế sáng 12/11 tại nút giao Ngã Tư Sở, chỉ khoảng 20 phút có hơn chục tài xế xe máy che biển số. Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cũng xuất tình trạng tương tự.

Biển số được che lại bằng khẩu trang. Ảnh: Việt An

Có nhiều cách che biển số, phổ biến là sử dụng khẩu trang che gần như kín biển. Số khác sử dụng băng dính đen để thay đổi số, như sửa số 0, 9, 3 thành số 8; số 5 thành 6 hay sửa chữ F thành chữ E. Có người sử dụng miếng sticker, có người bôi đen một phần biển, sử dụng kẹp giấy... Nhiều shipper chở hàng dùng bao tải, hàng hóa che biển khiến camera không thể nhận diện.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội, cho biết thời gian qua, trên nhiều tuyến đường được lắp camera AI để xử lý vi phạm giao thông, một số tài xế chủ động che biển số. Đội thường xuyên bố trí các tổ công tác sử dụng môtô, ôtô chuyên dụng tuần tra kiểm soát, ghi hình lấy căn cứ rồi dừng xe xử lý.

Khi bị phát hiện che biển số, tài xế thường viện lý do không biết hoặc biển bị bẩn một cách vô tình, thậm chí có trường hợp đổ lỗi trẻ nhỏ nghịch dán sticker vào biển. Cảnh sát giao thông rất khó khăn trong xác minh, kết luận và xử phạt.

Che biển số bằng khẩu trang và dán băng dính đè lên số. Ảnh: Việt An

Việc che biển số ngoài gây khó khăn cho cảnh sát giao thông còn ảnh hưởng đến những chủ xe khác. Anh Nguyễn Trọng Đạt, 40 tuổi, trú TP Hà Nội, cho biết cách đây khoảng hai tuần khi đang lái ôtô thì bị xe máy tông trúng gây vỡ gương. Tài xế bỏ chạy trong khi biển số đã bị che bằng khẩu trang khiến anh không thể truy được chủ xe để yêu cầu bồi thường.

Trước tình trạng trên, ngày 12/11, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định che biển số là hành vi cố ý vi phạm nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số để phạm tội, tránh bị truy tìm.

Cục sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi này, gồm: Điều khiển xe gắn biển không đúng vị trí, không đúng quy cách; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển. Cục cũng khuyến khích người dân gửi hình ảnh ghi lại các lái xe dán, che biển số để nghiêm trị.

Rất nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi che biển số. Ảnh: Việt An

Theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ôtô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép.

Việt An