Tài xế bỏ trốn sau khi gây hàng loạt va chạm

Hà NộiSau khi tông vào loạt phương tiện trong ngõ 197 đường Hoàng Mai và đường Trường Chinh, Giải Phóng, tài xế bỏ lại xe tải, rời khỏi hiện trường.

Khoảng 19h40 ngày 5/11, xe tải dán chữ thư báo phi nhanh trong ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, va quệt vào hai xe máy dừng đỗ và tông trúng cô gái từ ngõ đi ra. Chưa dừng lại, tài xế còn tông thêm hai ôtô và một xe máy điện dừng đỗ ven đường, cùng một số đồng hồ điện.

Sau khi gây loạt va chạm trong ngõ 197 Hoàng Mai, xe tải chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường như Trường Chinh, Đại La, Minh Khai, Giải Phóng...

Xe tải bỏ lại trong ngõ phố Trương Định. Ảnh: Mai Anh

Theo nhiều nhân chứng, trên đường di chuyển tài xế xe tải liên tục bấm còi inh ỏi, tông vỡ gương của xe buýt và đâm vào xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng. "Tài xế có biểu hiện ngáo đá, suýt va chạm với rất nhiều xe máy và ôtô", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Sau khi di chuyển vào trong ngõ 785 phố Trương Định, tài xế bỏ xe, rời khỏi hiện trường. Sau loạt va chạm, xe tải bị móp méo phần thùng.

Một ôtô trong ngõ Hoàng Mai hư hỏng sau khi bị xe tải tông trúng. Ảnh: Mai Anh

Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh sự việc, truy tìm tài xế.

Việt An