Tài xế bỏ phanh, để ôtô trôi vào đầu xe sau

Hà NộiChiếc Mazda màu đỏ dừng lại rồi từ từ trôi ngược, va chạm với xe phía sau móp phần đuôi hôm 19/9 tại cầu Đông Tác.

Dừng chờ ùn tắc, xe trước lùi vào xe sau Video: Dung Vu

Tình huống giao thông: Phía trước đường ùn tắc, chiếc Mazda CX-8 màu đỏ phanh dừng. Sau khoảng 2 giây sau khi xe dừng hoàn toàn, tài xế bỏ phanh (đèn phanh tắt), xe cứ thế trôi lùi về sau, va chạm vào đầu xe gắn camera hành trình.

Kỹ năng lái xe: Không ít tài xế có thói quen thư giãn chân khi có đường tắc bằng cách trả xe về số N, bỏ chân phanh. Tuy nhiên, với đường không bằng phẳng, chỉ cần hơi dốc, khi tài xế về N, xe sẽ lập tức trôi lùi về phía sau. Nếu không quan sát và kinh nghiệm lái chưa nhiều, tài xế có thể không nhận ra xe đang trôi lùi.

Khi dừng đèn đỏ hoặc vì đường tắc, tài xế tuyệt đối không bỏ chân phanh, trừ trường hợp được hỗ trợ bởi tính năng Hỗ trợ giữ phanh tự động (Auto Hold). Nhưng ngay cả khi ở Auto Hold, cũng cần luôn tập trung quan sát để nhận ra những chuyển động của xe mình, có thể can thiệp ngay khi xảy ra tình huống trôi xe như trong video.

Nguyên Vũ