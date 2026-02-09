Tài xế bị vu oan hiếp dâm khi cho phụ nữ say xỉn đi nhờ xe

AnhSalim Ullah, 33 tuổi, giúp chở một phụ nữ về nhà khi thấy cô này vừa khóc vừa đi chân trần trên đường giữa đêm, nhưng sau đó anh bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm.

Theo hồ sơ tòa án, ngày 18/4/2022, Rachael Jones, bà mẹ 5 con 38 tuổi, bị đuổi khỏi taxi vì cãi nhau với tài xế trên đường về nhà sau một đêm say xỉn với bạn bè.

Tình cờ lái xe ngang qua và nhìn thấy người phụ nữ vừa đi chân trần vừa khóc, Salim Ullah lo lắng nên đã tốt bụng dừng xe, đề nghị chở cô về nhà. Đến nơi, Salim từ chối yêu cầu ôm của Rachael. Anh không ngờ rằng sau đó, người phụ nữ mình vừa giúp đỡ lại trình báo cảnh sát rằng cô bị Salim cùng hai người đàn ông Pakistan khác hiếp dâm tập thể ở ven đường.

Rachael khai man rằng bị dụ lên xe và dọa giết nếu không làm theo ý họ trong vụ tấn công kéo dài 45 phút.

Salim, 33 tuổi, bị truy dấu qua biển số xe và bị bắt tại nhà riêng. Anh bị tạm giữ trong phòng giam của cảnh sát trong 30 giờ và phải lấy mẫu xét nghiệm.

Salim bị coi là nghi phạm trong suốt bốn ngày và trở thành chủ đề bàn tán trong khu phố trước khi cảnh sát kết luận rằng không có vụ hiếp dâm nào xảy ra. Anh đã ghi lại cuộc gặp với Rachael bằng điện thoại di động và cung cấp đoạn video cho cảnh sát để giúp minh oan cho mình.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Rachael thừa nhận đã bịa đặt lời khai và đổ lỗi cho việc nói dối do say rượu. Cô xin lỗi trước các sĩ quan: "Tôi đã tự đẩy mình vào tình huống ngu xuẩn này. Tôi đã nói những điều lẽ ra không bao giờ nên nói".

Rachael Jones bị phạt tù vì vu oan cho tài xế giúp đỡ mình. Ảnh: Cavendish

Ngày 5/2, Rachael bị Tòa Đại hình Chester tuyên phạt 2 năm tù vì tội cản trở công lý.

Trong phiên tuyên án, thẩm phán Steven Everett nói với Rachael: "Salim Ullah đã hành xử mẫu mực và làm điều mà nhiều người sẽ không làm, đó là giúp đỡ cô. Đáng buồn thay, lý do khiến nhiều người khác không giúp đỡ một người phụ nữ đơn độc gặp nạn giữa đường là vì những gì đã xảy ra với anh ấy do chính hành động tốt bụng đó".

Theo thẩm phán, hành vi của Rachael gây ra hậu quả cho những người thực sự cần giúp đỡ trên đường vì những người lái xe ngang qua có thể nghĩ rằng "Tôi không muốn mạo hiểm".

Trước tòa, Salim nói tin rằng bị nhắm mục tiêu vì chủng tộc của mình, lời cáo buộc sai sự thật gây ra tổn thương tâm lý và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. "Toàn bộ sự việc khiến tôi thấy bất an, cảm thấy như đang bị mọi người phán xét và đánh giá sai", Salim nói.

Tuệ Anh (theo The Sun)