Tài xế bị phạt vì quay đầu ôtô trên cao tốc TP HCM - Long Thành

Ngày 21/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử phạt người này theo Nghị định 168/2024.
Trưa qua, tài xế lái xe đầu kéo chở cát từ Đồng Nai về TP HCM. Khi đến đoạn qua xã Long Thành, xe dừng lại rồi quay đầu, chắn ngang ba làn xe và làn khẩn cấp trong khoảng hai phút.
Làm việc với cảnh sát, tài xế cho biết do đi quá lối rẽ xuống quốc lộ 51 nên định quay đầu để trở lại. Nhận thấy gây cản trở giao thông, người này sau đó tiếp tục cho xe chạy đúng chiều.
Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, khai thác từ năm 2015, là tuyến kết nối chính giữa TP HCM và Đồng Nai. Hiện một số đoạn đang được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe nhằm giảm áp lực giao thông.
Hồ Đinh