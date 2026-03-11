Tài xế bị phạt vì dừng xe giữa đường

Quảng TrịNam tài xế 54 tuổi bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do dừng xe giữa đường, lùi xe gây cản trở giao thông.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử phạt nam tài xế trú phường Đồng Hới về hành vi dừng xe trái quy định gây cản trở giao thông.

Tài xế dừng xe giữa đường, không cho xe sau vượt bị phạt 5 triệu đồng Ô tô 7 chỗ đứng giữa đường không cho xe phía sau vượt. Video: Người dân cung cấp

Trước đó chiều 10/3, tài xế lái ôtô 7 chỗ trên đường Nguyễn Du, phường Đồng Hới. Khi đến trước cổng trường học, người này bất ngờ dừng xe giữa đường, bật đèn cảnh báo, khiến phương tiện phía sau không thể di chuyển.

Mặc dù được một người đi đường nhắc nhở, tài xế chỉ chạy lên một đoạn rồi tiếp tục dừng lại. Thời điểm này, trên đường có nhiều ôtô đỗ phía trong, phương tiện phía sau tìm cách vượt nhưng không được nhường đường. Sau đó, xe 7 chỗ còn lùi lại và tiếp tục dừng giữa đường.

Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 5 phút, được camera hành trình của xe đi phía sau ghi lại.

Tài xế bị lập biên bản xử phạt. Ảnh: Cảnh sát giao thông Quảng Trị

Sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ xe sai quy định vì có thể gây ùn tắc, mất an toàn.

Đắc Thành