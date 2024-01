Tài xế bị phạt tiền vì dùng điện thoại khi lái xe

Quảng NamTừ hình ảnh người dân cung cấp, tài xế bị công an phạt nguội 3,4 triệu đồng do dùng điện thoại khi đang lái xe và không thắt dây an toàn.