Tài xế bị phạt oan vì camera AI nhầm màu áo và dây an toàn

Sự nhầm lẫn của camera AI giữa dây an toàn với áo cùng tông màu khiến tài xế bị phạt oan dù đã thắt dây đúng quy định.

Phần lớn các điểm đèn tín hiệu thành phố Bengaluru (bang Karnataka) đã được lắp đặt camera giám sát. Hệ thống hoạt động như đôi mắt của cảnh sát để kiểm tra các lỗi vi phạm giao thông và các vấn đề khác. Trong khi đó, nhiều thành phố cũng đã sử dụng camera AI, tự động phát hiện vi phạm, chụp ảnh và phạt lỗi.

Tuy nhiên, do đây là hệ thống tự động, đôi khi camera chụp ảnh và phạt sai. Một sự cố như vậy đã xảy ra ở Bengaluru khi camera AI phạt oan một tài xế đeo dây an toàn có màu giống với màu áo.

Nhìn kỹ vào các khoanh tròn có thể thấy tài xế đã thắt dây an toàn, với màu sắc giống màu áo. Ảnh: Gowda99

Hình ảnh được một người dùng chia sẻ trên Reddit, cho thấy một chiếc xe đang di chuyển trên một con đường đông đúc tại Bengaluru. Có vẻ như tài xế này đã bị phạt oan hai lần. Theo bài đăng, camera đã chụp ảnh vì phát hiện vi phạm.

Camera nhận định rằng tài xế không thắt dây an toàn khi lái xe. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, người này thực sự đã đeo dây an toàn. Vậy điều gì đã xảy ra? Camera AI không thể phát hiện dây an toàn của xe vì có màu giống hệt màu áo của người lái.

Thông thường, các xe ở Ấn Độ có dây an toàn màu đen. Nhưng nếu chủ xe lựa chọn các mẫu xe cao cấp, dây an toàn thường có màu be hoặc các sắc thái nhạt hơn, nhằm phù hợp với chủ đề nội thất. Tuy nhiên, camera AI không được lập trình để nhận diện điều này, và đó là lý do tại sao camera đã phạt oan. Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề tương tự xảy ra.

Ở Kerala, nơi chính quyền bang đã lắp đặt hơn 700 camera AI để kiểm soát số vụ tai nạn giao thông, camera AI không hoạt động đúng cách và không đọc chính xác các số. Trong nhiều trường hợp, camera nhận diện đinh tán hoặc ốc vít trên biển số là số không và phạt nhầm chủ xe.

Chủ xe có thể đến đồn cảnh sát giao thông gần nhất và khiếu nại. Đã có những lần cơ quan chức năng thu hồi hoặc hủy bỏ các khoản phạt được phát hành nhầm lẫn. Tại Kerala, một camera AI đã ghi nhận tốc độ của một chiếc xe máy là 1.240 km/h.

Ban đầu, cơ quan chức năng thông báo cho chủ xe rằng khoản phạt có thể do không đội mũ bảo hiểm và tốc độ được camera ghi nhận không chính xác. Tuy nhiên, sự thật được làm rõ, rằng người đi xe máy không vi phạm bất kỳ quy định nào và đã bị phạt oan. Khoản phạt sau đó đã được hủy bỏ.

Mỹ Anh (theo Cartoq)