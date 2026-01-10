Tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì buông vô lăng để xem điện thoại

Đồng ThápVõ Duy Khánh, 27 tuổi, bị phạt 5 triệu đồng vì xem điện thoại khi đang lái xe khiến phương tiện đâm vào xe tải, làm hàng chục hành khách hoảng loạn.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết ngoài phạt tiền, tài xế quê Đồng Tháp còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ôtô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Lái xe khách bấm điện thoại gây tai nạn bị xử phạt Camera ghi lại cảnh nam tài xế rời tay lái bấm điện thoại dẫn đến tai nạn. Ảnh: Camera nhà xe

Chiều 5 hôm trước, Khánh lái xe chở hơn 10 hành khách chạy trên quốc lộ 50, hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo, điện thoại để cạnh vô lăng. Đi qua địa bàn phường Mỹ Phong, tài xế thấy có tin nhắn đã kéo khẩu trang, lần lượt rời hai tay vị trí lái trên vô lăng để cầm và xem điện thoại trong khoảng 10 giây.

Ôtô khách sau đó va chạm mạnh với một xe tải đang đậu bên đường khiến nhiều mảnh kính văng tung tóe. Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Phần cửa xe khách bị bung, rơi xuống đường sau tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Sau tai nạn, phần cửa xe khách bị bung, văng xuống đường, xe tải cũng bị hư hỏng nhẹ. Tài xế xe khách sau đó đã dừng phương tiện, thương lượng với tài xế xe tải rồi di chuyển tiếp.

Nam An