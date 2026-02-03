Tài xế bị khởi tố vì mở cửa ôtô làm ngã hai mẹ con đi xe máy

Phú ThọÔng Nguyễn Hữu Cường bị cáo buộc mở cửa ôtô Lexus nhưng không quan sát gây tai nạn cho xe máy đang lao tới khiến cháu bé ngồi sau ngã, bị xe phía sau cán tử vong.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố ông Cường, 52 tuổi, trú Hà Nội, để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, sáng 2/1, ông Cường lái ôtô Lexus chở vợ con trên quốc lộ 15 theo hướng từ xã Mai Hạ tới xã Mai Châu và dừng tại đường thuộc tiểu khu 3, xã Mai Châu để vào ăn sáng. Đoạn đường này có đặt biển báo cấm dừng, đỗ.

Sau khi vợ con xuống xe, ông Cường ra khỏi ôtô nhưng "không chú ý quan sát các phương tiện lưu thông phía sau". Đúng lúc này, một người phụ nữ đi xe máy, chở cháu nhỏ 5 tuổi đi đến theo hướng cùng chiều. Người đi xe máy sau đó va chạm vào cánh cửa ôtô mới mở nên ngã ra đường.

Cùng lúc, một ôtô khác từ phía sau đi tới, bánh sau bên phải xe chèn qua người khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Công an xác định, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn do ông Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ, mở cửa xe không bảo đảm an toàn.

Phạm Dự