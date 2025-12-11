Tài xế bị khách hành hung khi đang lái xe buýt

Nghệ AnTài xế Nguyễn Văn Thư đang lái xe buýt thì bị một người đàn ông tiếp cận cabin, đánh vào đầu khi nhắc người này ổn định chỗ ngồi.

Ngày 11/12, Công an xã Lương Sơn cho biết đã triệu tập người đàn ông 51 tuổi, hành hung tài xế xe buýt lên trụ sở lấy lời khai, phân loại hành vi để xử lý.

Bước đầu người này tường trình trước đó có uống rượu, khi lên xe buýt thì xảy ra xích mích với tài xế.

Theo tài xế xe buýt Nguyễn Văn Thư, 50 tuổi, khoảng 15h ngày 10/12, xe ông chạy đến đoạn xã Lương Sơn, trước đây thuộc huyện Đô Lương, thì có nam hành khách lên xe. Ông Thư nhắc khách "ổn định chỗ ngồi để đảm bảo thời gian chạy theo lịch trình". Vừa dứt lời, nam hành khách chửi bới, tiến lên cabin chất vấn, sau đó đánh mạnh vào đầu và mặt tài xế Thư. Thời điểm này trên xe có hai phụ nữ ngồi ghế sau.

"Tôi vội cho xe chạy chậm, dừng bên lề đường tránh lạc tay lái, giữ an toàn cho khách", ông Thư nói.

Tài xế bị khách hành hung khi đang lái xe buýt Tài xế xe buýt bị hành khách đánh. Video: Hùng Lê

Hơn 10 phút sau, người thân của nam hành khách tới đề nghị tài xế mở cửa cho khách xuống xe, cách vị trí đón ban đầu khoảng 500 m.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong hơn hai phút, được người dân quay video và đăng lên mạng xã hội, nhận nhiều phản ứng bất bình.

Đức Hùng