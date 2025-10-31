Tài xế bị đuổi xuống xe vì không hiểu tiếng Anh

MỹKhông trả lời được các câu hỏi của cảnh sát, và không thể diễn đạt ý nghĩa các biển báo, tài xế xách túi lủi thủi xuống xe.

Tài xế bị đuổi khỏi xe vì không hiểu tiếng Anh Video: American Truckers United

Trong bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu tiên được ghi nhận công khai dành cho một tài xế thương mại, cảnh sát tuần tra đường cao tốc Arkansas đã kiểm tra một tài xế xe đầu kéo.

Video bắt đầu bằng việc cảnh sát hỏi tại sao tài xế lại chọn đỗ xe ở một vị trí cụ thể. Tài xế xe tải trả lời: "Vâng, tôi đỗ xe ở đây ba tiếng". Cảnh sát hỏi lại, nhưng tài xế lại tỏ vẻ khó hiểu.

Khi cảnh sát hỏi có ai khác trong xe không, tài xế trả lời: "Vâng, công ty tôi". Sau đó, cảnh sát hỏi tài xế làm việc cho công ty nào, và nhận câu trả lời: "California".

Chiếc xe tải dường như được cho Edline Freight, có trụ sở tại Rowland Heights, California thuê. Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), công ty này báo cáo rằng 25% trong số 28 tài xế của họ đang nghỉ việc.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi (và sau khi viên cảnh sát cho phép tài xế mặc lại quần áo - yêu cầu mà tài xế cũng khá khó khăn mới hiểu được), hai người quay lại xe tuần tra để xem một vài biển báo giao thông thông thường. Trong số những biển báo được chỉ, biển báo duy nhất mà tài xế đọc và giải thích đúng là "Cấm đỗ xe".

Trong khi đó, sự việc bắt đầu từ việc anh này đỗ xe tải ở nơi được cho là không được phép đỗ.

Sau đó, viên cảnh sát giải thích với một đồng nghiệp rằng theo chỉ thị của liên bang, bất kỳ ai bị nghi ngờ không nói hoặc đọc tiếng Anh ở mức thành thạo đều phải nói chuyện và xem lại 4 biển báo giao thông.

Chỉ cần xác định được ba trong 4 biển báo là đủ để vượt qua phần thi đó. Trong trường hợp này, tài xế đã trượt cả hai bài kiểm tra và do đó không được phép tiếp tục lái xe.

Vài tháng trước, chính phủ Mỹ đã thắt chặt quy định yêu cầu tài xế xe tải phải có khả năng đọc và nói tiếng Anh. Kể từ đó, nhiều bang làm theo hướng dẫn, bắt đầu kiểm tra những tài xế bị nghi ngờ không tuân thủ quy định.

Thực tế, có một số báo cáo về việc tài xế bị đuổi khỏi đường sau khi không vượt qua được các bài kiểm tra này, nhưng ít minh chứng cho thấy chính xác diễn biến. Video trên là một ví dụ thực tế hiếm hoi và tài xế đã trượt khi làm bài kiểm tra.

Mỹ Anh (theo Carscoops)