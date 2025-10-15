Ấn ĐộXe đang dừng, tài xế đột nhiên lên cơn co giật và vô tình nhấn chân ga khiến xe buýt lao tới, đâm một loạt xe khác.

Tài xế bị co giật, xe buýt đâm dồn 9 xe khác Video: Deadly Kalesh

Xe buýt lao đi ngay khi tài xế co giật và mất ý thức. Một loạt xe khác bị đâm gồm từ ôtô, tuk-tuk và xe máy. Nhân viên soát vé lao lên cố gắng kiểm soát chiếc xe nhưng không thể ngăn va chạm.

Vụ việc xảy ra gần sân vận động Chinnaswamy, thành phố Bengaluru, ngày 11/10. Tài xế được xác định là Lokesh Kumar, 35 tuổi, đang trên đường từ sân bay quốc tế Kempegowda đến Banashankari thì xảy ra tai nạn. Trên xe khi đó có khoảng 15 hành khách.

Một tài xế xe tuk-tuk vẫn trong tình trạng nguy kịch và một hành khách nữ trên chiếc SUV gần đó bị thương nhẹ. Tài xế xe buýt hiện trong tình trạng ổn định và đang hồi phục tại bệnh viện.

Nhà chức trách xác nhận vụ tai nạn hoàn toàn do tài xế gặp vấn đề sức khỏe, không liên quan đến lỗi kỹ thuật hay sơ suất.

Theo Logical Indian, sự cố này nâng cao nhận thức về nhu cầu cấp thiết của việc kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt và hệ thống hỗ trợ dành cho tài xế phương tiện giao thông công cộng, những người thường xuyên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng.

Mỹ Anh