Tài xế bị bắt oan chỉ vì 'mắt đỏ giống say rượu'

MỹMột cựu luật sư hoàn toàn tỉnh táo nhưng bị bắt giữ sau va chạm với cáo buộc "mắt đỏ ngầu, chảy nước mắt" khi được kiểm tra tại chỗ.

Danh sách các tài xế không uống rượu nhưng bị bắt vì lái xe khi say rượu (DUI) ở Tennessee ngày càng dài, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về cách bang này thực thi luật. Do kết quả kiểm tra nồng độ cồn di động không được chấp nhận tại tòa án Tennessee, cảnh sát thường dựa vào các bài kiểm tra tỉnh táo tại hiện trường, vốn có thể không đáng tin cậy. Vụ bắt giữ mới nhất thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ vì hoàn cảnh của nó, mà còn vì người liên quan: một cựu luật sư.

Người lái xe là Jane Bondurant, 71 tuổi, gặp rắc rối sau một vụ va chạm nhỏ với một cảnh sát địa phương. Cảnh sát đến nơi và tiến hành kiểm tra mức độ tỉnh táo tại hiện trường đối với Bondurant. Báo cáo cho biết Bondurant "mắt đỏ ngầu, chảy nước mắt" và có dấu hiệu say rượu.

Tài xế không uống rượu bị cảnh sát bắt oan Video: WSMV4 Investigates

Sau vụ bắt giữ vào tháng 11/2024, nhà chức trách gửi mẫu máu của Bondurant đi xét nghiệm và kết quả đã minh oan cho bà. Ngoại trừ thuốc ngủ bà uống đêm hôm trước, máu của bà không có ma túy hay rượu. Các công tố viên hủy bỏ cáo buộc, nhưng bà không hài lòng. "Sốc là phản ứng đầu tiên. Sang chấn. Và sang chấn đó kéo dài hàng tháng trời", Bondurant nói với WSMV. "Tôi nghĩ mình là người thứ 8 tức là quá nhiều người rồi".

"Hãy nhớ rằng, tôi đã 71 tuổi rồi, tôi từng gặp tai nạn", Bondurant nói. "Tôi cảm thấy mình làm rất tốt (trong bài kiểm tra độ tỉnh táo trên đường), và tôi cảm thấy bạn tôi cũng cảm thấy như vậy".

Đội điều tra của WSMV hỏi Bondurant tại sao bạn của bà lại quyết định ghi lại cảnh bắt giữ bằng điện thoại. "Tôi nghĩ cô ấy đã rất sốc", Bondurant nói.

Bondurant, từng là luật sư tại Louisville, cho biết sau khi bị bắt, bà bị còng tay vào tường trong nhà giam.

Hiện Bondurant là tài xế thứ 16 được WSMV4 Investigates xác định bị cảnh sát bang bắt giữ vì tội lái xe khi say rượu cho dù họ hoàn toàn tỉnh táo.

Thống đốc bang đã đề cập đến một luật mới được thúc đẩy bởi các cuộc điều tra, theo đó, Văn phòng Điều tra Tennessee (TBI) sẽ phải thu thập tất cả trường hợp tài xế tỉnh táo bị bắt vì lái xe khi say rượu, cũng như các cơ quan cảnh sát đã bắt giữ họ, vào năm 2025.

Nhưng báo cáo đó sẽ không bao gồm các trường hợp như của Bondurant, vì bà bị bắt vào tháng 11/2024.

Quá trình cũng sẽ không đề cập đến việc các tài xế bị ảnh hưởng như thế nào bởi các vụ bắt giữ. Sau khi bị bắt, Bondurant cho biết bảo hiểm của bà đã bị hủy.

"Tôi gọi cho nhân viên bảo hiểm và hỏi 'Có phải vì DUI không?'. Và anh ấy nói là có", Bondurant nói. Nhưng khi cáo buộc bị hủy, bảo hiểm của bà đã được phục hồi. Tuy nhiên, những tài xế khác có thể gặp những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Mỹ Anh