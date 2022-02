Tài xế bị bắt giữ sau 10 tiếng gây tai nạn rồi bỏ chạy

Quảng BìnhÔng Nguyễn Hồng Phong, tài xế xe khách 45 chỗ gây tai nạn chết người ở Quảng Bình, tiếp tục bỏ chạy vào Bình Định thì bị bắt giữ sau 10 tiếng.

Sáng 15/2, tài xế Phong, 43 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An và xe khách 45 chỗ kiểm Nghệ An được công an giao thông Bình Định bàn giao cho công an Lệ Thủy điều tra vụ tai nạn chết người.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 13/2 tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Ảnh: Quang Hà

Trước đó lúc 5h sáng 13/2, tài xế Phong lái xe khách trên quốc lộ 1A, khi đến xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, thì va chạm với xe đạp cùng chiều khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, tài xế Phong không dừng xe giải quyết mà lợi dụng thời điểm vắng người để tiếp tục hành trình, bỏ trốn vào Nam.

Nhà chức trách Lệ Thủy khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số mảnh vỡ nhựa màu xanh và mảnh vỡ đèn của ôtô gây tai nạn. Tiếp tục rà soát, công an xác định cách hiện trường 800 m có camera nhà dân ghi lại hình ảnh ôtô trong diện nghi vấn chạy qua thời điểm 5h01.

Thu thập hình ảnh tại các trạm thu phí, công an huyện Lệ Thủy xác định lúc 6h11 xe khách này đi ngang qua trạm thu phí Quảng Trị, đặc điểm màu sơn phù hợp với mảnh vỡ thu thập tại hiện trường. Nhà chức trách đã phát thông báo đến công an các tỉnh phía Nam nhờ phối hợp, truy bắt.

Xe khách bị vỡ đèn sau va chạm với xe đạp đi cùng chiều. Ảnh: Quang Hà

Đến 14h30 ngày 13/2, trên quốc lộ 1A qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cảnh sát giao thông Bình Định phát hiện và bắt giữ tài xế cùng ôtô khách gây tai nạn.

Bước đầu, tài xế khai nhận sự việc, dấu vết trên chiếc xe khách phù hợp với đặc điểm nhận dạng vụ tai nạn.

