MalaysiaNgười đàn ông bước đến gần chiếc xe đỗ ven đường, dùng hai tay bẻ gập gương chiếu hậu trước khi giơ chân đạp gãy.

Người đàn ông bước xuống từ ghế lái của chiếc Honda HR-V, trưa 6/3, trên một con phố ở Kuala Lumpur. Dường như tài xế bực bội vì bị chắn lối khiến mình không thể đỗ xe đúng chỗ.

Cơn giận dữ trút vào chiếc MPV đang đỗ khiến gương chiếu hậu bên trái bị gãy và chỉ còn treo lại vị trí bởi dây điện. Tài xế sau đó lái xe bỏ đi.

Tài xế bẻ gãy gương chiếu hậu ôtô đỗ chắn lối Video: DashCam Malaysia

Con phố này toàn bộ là các cửa hàng kinh doanh san sát, với phần lớn ôtô đỗ quay đầu vào bên trong thay vì dọc theo lối đi như chiếc MPV.

Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng camera hành trình của ôtô phía sau và tải lên mạng xã hội, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi, với các ý kiến chia theo hai phe.

Không ít người nói rằng mình về phe với tài xế Honda, và tài xế chiếc MPV đỗ như thế không khác gì một mình chiếm hai chỗ. Có người nói thẳng đó là hành động ích kỷ.

Tuy nhiên, nhiều người đồng loạt lên án người lái xe SUV, cho rằng việc cố ý phá hoại tài sản là một tội hình sự và kêu gọi nạn nhân báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

"Tức giận không phải là lý do để đập phá xe cộ. Gương chiếu hậu rất đắt tiền! Nếu bạn đủ can đảm để phá hoại, đừng cố bỏ chạy. Hãy đợi cảnh sát đến. Bạn đã từ chỗ đúng trở thành kẻ sai", một người viết.

Người khác tỏ ra am hiểu luật, cho biết hành vi trên có thể bị điều tra về tội phá hoại tài sản theo luật hình sự, khi giá trị tài sản vượt quá 25 ringgit (khoảng 6,4 USD). Hình phạt nếu bị kết tội là phạt tiền hoặc phạt tù (đến 5 năm) hoặc cả hai. Trong khi đó, một chiếc gương chiếu hậu ôtô thường có giá trị lớn hơn 25 ringgit.

Mỹ Anh (theo China Press)