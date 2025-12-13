Ấn ĐộKhi tài xế chiếc Suzuki Swift phanh xe, những khuôn mặt của những con búp bê bày ở kính sau đột nhiên đỏ rực.

Tài xế bày búp bê 'dọa ma' người phía sau Video: Throttle XP

Khi tiến lại gần hơn về phía chiếc Suzuki Swift phía trước, người đi xe máy nhận thấy có một số con búp bê nhỏ trông giống trong phim kinh dị bày ở sát kính hậu. Điều thực sự đáng sợ xảy ra là khi người lái chiếc Swift phanh lại, tất cả các khuôn mặt búp bê đều phát sáng màu đỏ rực dưới hình dáng hộp sọ.

Theo Cartoq, những hành động kiểu này có thể khiến những người xung quanh giật mình, đặc biệt ở những khu vực vắng vẻ. Ngoài trường hợp trong video, ở Ấn Độ không thiếu những kiểu độ xe kỳ lạ, có thể gây rắc rối cho người tham gia giao thông khác như đèn LED công suất cao.

Đã có nhiều đợt truy quét, trong đó các phương tiện lắp đèn LED độ chế bị phạt tiền. Tuy nhiên, bất chấp những hành động đó, nhiều người vẫn tiếp tục mua và lắp đặt những loại đèn này. Ngoài đèn, nhiều người cũng lắp đặt còi xe trái phép và còi hơi công suất lớn, gây mất trật tự công cộng.

Mỹ Anh