'Tài xế báo hỏng thắng, chưa đầy một phút xe đã lao xuống vực'

Lâm ĐồngThợ lặn Đỗ Tuấn Kiệt cho biết khi tài xế vừa là lên "hỏng thắng", xe khách chở 15 người lao dốc, đâm vào hộ lan rồi rơi xuống vực chỉ trong chưa đầy một phút, khiến 4 người chết, 11 nạn nhân bị thương.

"Xe lao xuống vực rất nhanh, tôi bị văng ra khỏi cửa kính nên chỉ bị thương nhẹ, đa số anh em còn lại kẹt bên trong", anh Đỗ Tuấn Kiệt (22 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng, khi đang điều trị cùng 10 thợ lặn khác tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau vụ xe khách lao xuống vực gần hồ Bàu Trắng khiến 4 người tử vong chiều 6/4.

Kiệt cho biết 15 người đi trên chuyến xe này sống cùng xứ biển Duồng (xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa). Họ cùng làm nghề lặn sò cho một chủ tàu địa phương. Chủ tàu thuê ôtô (dạng hợp đồng tư nhân) chở nhóm thợ lặn đi làm hàng ngày trên quảng đường từ nhà vào La Gi và ngược lại.

Thợ lặn Đỗ Tuấn Kiệt bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Khải Nguyên

Mỗi ngày, vào rạng sáng xe đến đón nhóm lao động từ Duồng đi vào cảng La Gi, cách 150 km. Đến nơi, họ lên ghe ra biển lặn bắt sò. Đầu giờ chiều, ghe cập bờ, sò được chất lên xe cùng các thợ lặn trở về.

Khoảng 15h chiều qua, xe khách 29 chỗ do tài xế Trần Thanh Sơn (38 tuổi) đến đón nhóm thợ như mọi hôm. Sau vài câu chuyện, đa số những người trên xe đều ngủ do còn mệt sau chuyến lặn biển.

Khi di chuyển từ hướng Mũi Né về hướng Phan Rí, đến ngã ba Bàu Trắng thuộc địa phận xã Hòa Thắng, xe khách có dấu hiệu bất thường, chạy thẳng mà không rẽ về hướng Phan Rí. "Tôi thấy lạ nên hỏi thì tài xế bất ngờ la lên xe mất thắng", anh Kiệt kể.

Ôtô khách bẹp dúm, ghế rơi ra ngoài sau tai nạn. Ảnh: Khải Nguyên

Tiếng tri hô khiến nhiều người giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một phút, chiếc xe lao nhanh xuống vực. Cú va chạm khiến xe vỡ nát, nhiều người bị văng ra ngoài, số khác mắc kẹt bên trong. Các bao sò chất trên xe đè lên nạn nhân khiến thương tích nặng hơn.

Thợ lặn Nguyễn Văn Vũ, 30 tuổi, bị gãy chân cũng cho biết sự cố ập tới quá nhanh, không ai kịp trở tay. Khi nghe tài xế nói mất thắng, ai cũng hoảng loạn nhưng không kịp phản ứng. "Tài xế cố sức bo cua, nhưng rồi đâm thẳng xuống vực. Tôi chỉ nhớ xe đâm mạnh rồi bất tỉnh".

Anh Nguyễn Tài (34 tuổi), nhà gần hiện trường, cho biết đang nằm võng thì thấy chiếc xe lao nhanh, trượt dài, đâm xầm vào cọc đèn và dải hộ lan, hàng cây xoan, rồi rơi xuống vực mép hồ Bàu Trắng. Anh cùng nhiều người trong xóm chạy tới hiện trường cứu nạn. "Xe trượt tạo vệt dài, bụi bay mù mịt, gây tiếng động rất lớn", anh kể.

Cảnh sát và giám định viên đăng kiểm khám xe lúc 20h tối 7/4. Ảnh: Khải Nguyên

Ông Nguyễn Xuân Phương (58 tuổi), sống cách hiện trường khoảng 30 m, cùng người dân phá cửa xe, kéo nạn nhân ra ngoài. Một số người bị kẹt phải dùng lực nâng xe để giải cứu. "Có người rơi xuống mương, số khác mắc trong xe kêu cứu. Chúng tôi phải nạy xe mới đưa được một cậu bé 13 tuổi ra ngoài", ông Phương nói.

Tai nạn khiến 4 người tử vong, gồm: hai anh em ruột Nguyễn Văn Đạt (13 tuổi), Nguyễn Văn Cường (23 tuổi); Đỗ Văn Hải (22 tuổi), và Nguyễn Tấn Khoa (26 tuổi). 11 người bị thương được sơ cứu tại trạm y tế Hòa Thắng, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cách hiện trường khoảng 60 km.

Tiếng va chạm lớn khi xe lao xuống vực ở Bàu Trắng Tiếng rít, va đập lớn khi ôtô chở 15 thợ lặn lao xuống vực. Video: Việt Quốc - Minh Hoàng

Theo bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc bệnh viện, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện tiếp nhận cấp cứu. Hai trường hợp chấn thương nặng đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan chức năng xác định tài xế Trần Thanh Sơn có giấy phép lái xe hạng D2, còn hiệu lực đến năm 2030, không có nồng độ cồn hay ma túy. Bước đầu, tài xế khai xe bị hỏng phanh. Chiếc xe còn hạn đăng kiểm, lần gần nhất ngày 24/1, còn hiệu lực đến 24/4.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, kiểm tra hệ thống phanh để làm rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương; cấp xã hỗ trợ thêm tương ứng 3 triệu và 1 triệu đồng.

Khu vực xảy ra tai nạn xe khách làm 4 người chết. Đồ họa: Tâm Thảo

