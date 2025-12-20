Tài tử 'Vườn sao băng' nhớ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc, bạn diễn của diễn viên Từ Hy Viên trong "Vườn sao băng", hát tưởng nhớ minh tinh.

Theo Sina, tại đêm nhạc diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc tối 19/12, Ngôn Thừa Húc cầm dây chuyền của nhân vật Sam Thái (Hy Viên đóng), treo lên kính viễn vọng, chắp tay tưởng nhớ đồng nghiệp.

Ngôn Thừa Húc tưởng nhớ Từ Hy Viên Ngôn Thừa Húc treo dây chuyền lên kính viễn vọng. Video: Sina

Hình ảnh ở liveshow gợi nhớ cảnh phim Vườn sao băng, khi Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc đóng) và Sam Thái xác nhận tình cảm, Minh Tự tặng Sam Thái dây chuyền làm tín vật tình yêu, cả hai cùng ngắm bầu trời sao qua kính viễn vọng.

Trên Weibo, nhiều khán giả cho biết xúc động vì tình cảm mà Ngôn Thừa Húc dành cho đồng nghiệp, tiết mục gợi hoài niệm. Các fan viết: "Mong anh vì cô ấy, vì những điều đẹp đẽ của thanh xuân mà sống thật tốt", "Từ Hy Viên đã trở thành một ngôi sao băng", "Tôi nghĩ Hy Viên xem được liveshow này và đang mỉm cười".

Vườn sao băng gây sốt thập niên 2000, Sam Thái là cô gái nhà nghèo tính cách trượng nghĩa, cha mẹ dành dụm tiền cho cô nhập học ngôi trường danh giá. Ngày đầu đến trường, Sam Thái đối đầu các nam sinh của nhóm F4, trong đó có Đạo Minh Tự. Từ đó, cô trở thành kẻ thù "không đội trời chung" với bốn chàng trai.

Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc. Ảnh: TVBS

Lúc ghi hình tác phẩm, hai diễn viên từng mâu thuẫn nhưng dần dần, họ hiểu nhau, chấp nhận tính cách của người kia, trở thành bạn thân thiết trong cuộc sống. Khi Ngôn Thừa Húc tham gia show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2021, Hy Viên quay một video cổ vũ đồng nghiệp, cô nói: "Đạo Minh Tự, em là Sam Thái của anh, khi đóng phim, chúng ta hơi tí là giận dỗi. Hồi đó em nghĩ anh là người thật kỳ cục, bí hiểm kiểu trẻ con. Bây giờ, anh trở thành một người anh, càng ngày càng vui vẻ và cuốn hút. Sam Thái luôn ở bên cổ vũ anh".

Khi nghe tin Từ Hy Viên qua đời, Ngôn Thừa Húc nói: "Cảm ơn gặp gỡ em ở năm tháng em vô ưu vô lo như một đứa trẻ. Em thường nói coi mỗi ngày là ngày cuối được sống, cần sống tận lực. Mong em đến thế giới khác, không có ưu phiền, tháng ngày bình yên".

Thừa Húc năm nay 48 tuổi, chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình. Anh kín tiếng đời tư, không công khai bạn gái kể từ khi chia tay người mẫu Lâm Chí Linh năm 2005.

Hy Viên đột ngột qua đời ngày 2/2 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Người thân đưa cô về nơi an nghỉ hôm 15/3. Minh tinh để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD).

Theo Next Apple, Từ Hy Viên và chồng - nghệ sĩ âm nhạc người Hàn Quốc DJ Koo - không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ. Sau khi Từ Hy Viên mất, DJ Koo ngày ngày thăm mộ vợ. Anh mang một chiếc ghế nhỏ, ngồi kể cho Hy Viên nghe những việc đời thường hoặc ngồi xem các video về vợ.

Như Anh (theo Sina)