Tài tử 'Vườn sao băng' khóc bên mộ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc, bạn diễn của Từ Hy Viên trong "Vườn sao băng", viếng mộ và cầu nguyện cho cô.

Theo Next Apple, ngày 13/8, Thừa Húc và một số bạn thân của Hy Viên cùng đến khu nghĩa trang tại Đài Bắc. Tài tử rớm nước mắt khi thổ lộ nỗi nhớ đồng nghiệp. Người bạn đi cùng vỗ vai, an ủi Ngôn Thừa Húc.

Hai diễn viên từng đóng cặp trong Vườn sao băng - phim truyền hình gây sốt thập niên 2000. Từ Hy Viên đóng Sam Thái - cô gái nhà nghèo tính cách trượng nghĩa. Cha mẹ dành dụm tiền cho cô nhập học ngôi trường danh giá. Ngày đầu đến trường, Sam Thái đối đầu các nam sinh của nhóm F4, trong đó có Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc đóng). Từ đó, cô trở thành kẻ thù "không đội trời chung" với bốn chàng trai.

Ngôn Thừa Húc (trái) viếng mộ Hy Viên. Ảnh: Next Apple

Lúc ghi hình tác phẩm, hai diễn viên từng mâu thuẫn nhưng dần dần, họ hiểu nhau, chấp nhận tính cách của người kia, trở thành bạn thân thiết trong cuộc sống. Khi Ngôn Thừa Húc tham gia show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2021, Hy Viên quay một video cổ vũ đồng nghiệp, cô nói: "Đạo Minh Tự, em là Sao Thái của anh, khi đóng phim, chúng ta hơi tí là giận dỗi. Hồi đó em nghĩ anh là người thật kỳ cục, bí hiểm kiểu trẻ con. Bây giờ, anh trở thành một người anh, càng ngày càng vui vẻ và cuốn hút. Sam Thái luôn ở bên cổ vũ anh".

Nhan sắc Từ Hy Viên trong Vườn sao băng Từ Hy Viên thời đóng "Vườn sao băng". Video: Youku

Khi nghe tin Từ Hy Viên qua đời, Ngôn Thừa Húc nói: "Cảm ơn gặp gỡ em ở năm tháng em vô ưu vô lo như một đứa trẻ. Em thường nói coi mỗi ngày là ngày cuối được sống, cần sống tận lực. Mong em đến thế giới khác, không có ưu phiền, tháng ngày bình yên".

Thừa Húc năm nay 48 tuổi, chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình. Anh kín tiếng đời tư, không công khai bạn gái kể từ khi chia tay người mẫu Lâm Chí Linh năm 2005.

Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc. Ảnh: TVBS

Hy Viên đột ngột qua đời ngày 2/2 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Người thân đưa cô về nơi an nghỉ hôm 15/3. Minh tinh để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD).

Theo Next Apple, Hy Viên và chồng - nghệ sĩ âm nhạc người Hàn Quốc DJ Koo - không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ. Sau khi Từ Hy Viên mất, DJ Koo ngày ngày thăm mộ vợ. Anh mang một chiếc ghế nhỏ, ngồi kể cho Hy Viên nghe những việc đời thường hoặc ngồi xem các video về vợ.

Như Anh (theo Next Apple)