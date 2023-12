Tài tử Trương Gia Huy sợ đại gia cướp mất vợ

Tài tử Hong Kong Trương Gia Huy cho biết từng khóc khi thấy có tài phiệt bày tỏ tình ý với vợ - Quan Vịnh Hà - trước mặt anh.

Trong chương trình The Do Show do Trịnh Du Linh làm MC, Gia Huy hiếm hoi nói về chuyện gia đình. Trải nghiệm diễn viên không thể quên là giai đoạn lo sợ vợ bỏ mình theo người đàn ông có thế lực trong xã hội. Gia Huy cho biết tài phiệt này ba lần khen Quan Vịnh Hà "người đẹp, diễn hay" trước mặt anh, nói thích cô.

Vẻ đẹp Quan Vịnh Hà trên màn ảnh Vẻ đẹp Quan Vịnh Hà trên màn ảnh. Cô nổi tiếng qua "Sư tử Hà Đông", "Miêu Thúy Hoa", "Mỹ vị thiên hương", "Lực lượng phản ứng", "Như Ý Cát Tường". Video: Fanpage Quan Vịnh Hà

Ban đầu Trương Gia Huy không quá bận tâm nhưng sau vài lần nghe như vậy, anh thấy bất an, sợ nhà tài phiệt cướp vợ. Tài tử nói: "Tôi mơ thấy cô ấy đề nghị chia tay, tôi sợ đến khóc, tỉnh dậy vẫn khóc". Khi bình tĩnh lại, Trương Gia Huy thấy bản thân ngốc nghếch, lo lắng quá nhiều.

Anh thừa nhận dù đã kết hôn, đôi khi bị người khác giới quyến rũ. Gia Huy nói cách đối diện cám dỗ của phụ nữ là không hồi đáp họ. Mỗi lần xong việc, anh đều về nhà với vợ, hầu như không tham gia các buổi tiệc tùng trong giới giải trí.

Trương Gia Huy nhớ nhiều kỷ niệm ngọt ngào với Quan Vịnh Hà từ thuở mới hẹn hò. Giai đoạn mới vào đài TVB, anh đóng phim đêm ngày, ít có thời gian gặp bạn gái. Có lần Gia Huy bất ngờ được nghỉ ba ngày nhưng Vịnh Hà lại tới Trung Quốc đại lục đóng phim. Diễn viên bí mật đến thăm cô, lúc đó Quan Vịnh Hà đang ngồi trang điểm trên trường quay. Quay đầu lại, cô ngỡ ngàng khi thấy bạn trai. Trương Gia Huy nói: "Tôi nhớ như in biểu cảm của cô ấy lúc đó".

Vợ chồng Trương Gia Huy, Quan Vịnh Hà. Ảnh: St Headline

Trương Gia Huy, Quan Vịnh Hà yêu nhau 14 năm trước khi kết hôn năm 2003. Khi mới yêu, Vịnh Hà nổi tiếng còn Gia Huy chỉ đóng vai nhỏ trong phim của TVB. Tài tử bị đàm tiếu "ăn bám bạn gái" còn Vịnh Hà bị chê mù quáng khi yêu chàng trai nghèo. Mặc những xì xào, năm 1993, Quan Vịnh Hà rời căn nhà sang trọng của cha mẹ đến ở cùng Trương Gia Huy trong căn phòng thuê, rộng khoảng 30 mét vuông.

Trương Gia Huy, Quan Vịnh Hà cùng 59 tuổi, con gái họ năm nay 17 tuổi. Ảnh: St Headline

Do áp lực dư luận, tài tử nhiều lần muốn chia tay. Anh từng sang Nam Phi phục vụ nhà hàng mà không từ biệt bạn gái. Trong thời gian đó, chị của Gia Huy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Vịnh Hà thay anh chăm sóc chị. Trương Gia Huy về Hong Kong khi biết chị bệnh nặng, xúc động khi bạn gái không bỏ rơi mình. Hai người đăng ký kết hôn năm 2003.

Sau khi kết hôn, Quan Vịnh Hà dần vắng bóng màn ảnh. Gia Huy tiết lộ đó là ý muốn của vợ, bản thân anh không đề nghị cô rút khỏi làng giải trí. Tài tử cho biết hiện Quan Vịnh Hà đam mê làm đồ gốm sứ.

Trong khi đó, Trương Gia Huy tham gia nhiều dự án, gặt hái thành công qua các phim Đại sự kiện, Xã hội đen, Dĩ hòa vi quý, Nhân chứng, Võ đài tranh đấu, Đại truy bổ... Ngoài đóng phim, anh đầu tư bất động sản. Theo On, vợ chồng sở hữu các bất động sản trị giá hơn 10 triệu USD.

Như Anh (theo St Headline)