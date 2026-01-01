Tài tử Trung Quốc hát 'Cắt đôi nỗi sầu' của Tăng Duy Tân

Lý Thần, Sa Dật, Trịnh Khải hát "Cắt đôi nỗi sầu" (nhạc sĩ Tăng Duy Tân) bản tiếng Hoa trong chương trình đón năm 2026, tối 31/12/2025.

Trong đêm nhạc của kênh Chiết Giang, ba nghệ sĩ biểu diễn ca khúc cùng dàn vũ công. Nhạc phẩm được giữ nguyên tên, nhưng có nhiều thay đổi ở phần lời khi dịch sang tiếng Trung. Ở điệp khúc, các nghệ sĩ hát: "Hãy mở trái tim em ra để anh biết em có yêu anh hay không. Vì sao hết lần này đến lần khác em lại khiến anh tổn thương. Mở trái tim em ra để xem anh có còn tồn tại trong đó không. Chỉ một ánh mắt thôi, anh cũng có thể nhìn thấu mọi sự giả tạo".

Từ trái qua: Diễn viên Trịnh Khải, Lý Thần, Sa Dật trong tiết mục. Ảnh: Zhejiang STV

Tài khoản YouTube của đài đăng video, chú thích: "Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật đang ở độ tuổi lý tưởng để nhảy". Lý Thần, Sa Dật 48 tuổi, còn Trịnh Khải 40 tuổi. Trên Red Note, các video tiết mục được khán giả lan truyền. Họ nhận xét dù nhảy không nhuần nhuyễn, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình. Trước nhóm diễn viên, diva Trung Quốc Trương Lương Dĩnh từng hát Cắt đôi nỗi sầu cùng Đan Trường tại chương trình Sing! Asia.

Ca khúc ra đời năm 2023, đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube sau chín tháng, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Tăng Duy Tân. Nhạc sĩ 31 tuổi, quê Quảng Trị. Các đoạn nhạc trong các ca khúc Dạ vũ, Ngây thơ, Bên trên tầng lầu của anh từng đạt tỷ lượt xem trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc).

Vài năm gần đây, nhiều ca khúc nhạc Việt như See tình (Hoàng Thùy Linh), Hai phút hơn (Pháo), Waiting for you (Mono), Vì yêu cứ đâm đầu (Min, Đen Vâu) nổi tiếng trên Douyin. Ca khúc Dễ đến dễ đi (Quang Hùng MasterD) có lời tiếng Trung, do "mỹ nữ 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y cover.

Diễn viên Lý Thần nổi tiếng qua các phim 17 tuổi không khóc, Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, Võ Mị Nương truyền kỳ, Chiến lang 2. Anh từng yêu minh tinh Phạm Băng Băng.

Sa Dật được biết đến qua các phim Võ lâm ngoại truyện, Tân tam quốc, Mật ngọt, Mẫu đơn đình. Ngoài ra, anh tham gia nhiều show thực tế ăn khách.

Còn Trịnh Khải đóng loạt tác phẩm Gửi thời thanh xuân tươi đẹp, Cuộc chiến bạn trai cũ, Năm tháng vội vã, Thực tập sinh.

