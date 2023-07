Tài tử 'The Last Samurai' kết hôn lần ba

Nhật BảnKen Watanabe - đóng "The Last Samurai" cùng Tom Cruise - kết hôn lần ba ở tuổi 64.

Theo Sinchew, hôm 30/6, một số nguồn tin nói diễn viên bí mật làm thủ tục tại tỉnh Nagano, hiện vợ chồng xây nhà để sống lâu dài tại đây. Sau đó, qua công ty quản lý, Ken Watanabe xác nhận hỷ sự, cho biết vợ chồng ông sống bình lặng, vô ưu vô lo.

Diễn viên Ken Watanabe. Ảnh: Oricon

Vợ hiện tại kém Ken Watanabe 21 tuổi, từng là nhân tình của tài tử, khi ông chưa ly dị diễn viên Kaho Minami. Năm 2017, Ken Watanabe lộ chuyện ngoại tình, sau đó mới ly hôn Kaho Minami.

Ken Watanabe kết hôn lần đầu năm năm 1983, có hai con Dai Watanabe và Anne Watanabe - đều là diễn viên. Họ ly hôn năm 2004. Một năm sau, ông đi bước nữa với Kaho Minami, vợ chồng không có con chung.

Kaho Minami từng mắc ung thư vú, được phẫu thuật năm 2016. Cùng năm, Ken Watanabe cũng phẫu thuật chữa ung thư dạ dày, qua khỏi nguy hiểm nhờ phát hiện sớm bệnh tình.

Tom Cruise và Ken Watanabe trong "The Last Samurai" Ken Watanabe và Tom Cruise trong "The Last Samurai". Video: Warner Bros

Ken Watanabe sinh năm 1959, nổi danh Nhật Bản và quốc tế với nhiều phim như Memories of Tomorrow, Letters from Iwo Jima... Năm 2003, ông đóng The Last Samurai (Võ sĩ đạo cuối cùng) cùng Tom Cruise. Vai diễn trong tác phẩm Hollywood giúp tài tử được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Oscar.

Như Anh (theo Sinchew)