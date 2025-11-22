Tài tử thắng Oscar Kevin Spacey: Tôi sống không nhà cửa

Kevin Spacey - tài tử hai lần thắng Oscar, nổi tiếng với "House of Cards" - cho biết sống trong khách sạn rày đây mai đó, bị Hollywood xa lánh.

Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph ngày 19/11, tài tử Kevin Spacey, 66 tuổi, cho biết sự nghiệp chao đảo, cuộc sống bấp bênh từ khi vướng loạt cáo buộc quấy rối tình dục năm 2017. Hiện nghệ sĩ đối mặt vấn đề tài chính bất ổn, tuy không đến mức phá sản.

"Tôi phải sống trong khách sạn, thuê nhà ngắn hạn Airbnb để tiện đến chỗ làm thời vụ. Giờ tôi thực sự chẳng sở hữu căn nhà riêng nào cả", ông nói.

Theo trang tin, nghệ sĩ từng có bất động sản ở thành phố Maryland (Mỹ), sống ở đây 12 năm. Ông mất nhà do phải chi nhiều khoản lớn suốt tám năm qua, trong khi thu nhập ít. Trên chương trình Piers Morgan Uncensored năm 2024, ông cho biết không còn tiền, nợ hàng triệu USD.

Vào thời đỉnh cao, Kevin Spacey có khối tài sản 70 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Ảnh: Backgrid

Trước khi dính bê bối, Kevin Spacey là gương mặt nổi bật của Hollywood, thắng nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Tony, BAFTA, Quả Cầu Vàng. Năm 2013, ông nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính trong series House of Cards của Netflix. Đến tháng 11/2017, danh tiếng sụp đổ khi ông bị diễn viên Anthony Rapp cáo buộc Spacey tấn công tình dục anh năm 1986, lúc Rapp 14 tuổi.

Tài tử không thừa nhận hành vi, nhưng đăng lời xin lỗi lên Twitter (X). Đồng thời, ông công khai là người đồng tính. Không lâu sau, hơn 30 người đàn ông khác tố cáo ông từng có các hành vi khiếm nhã, quấy rối họ. Vụ bê bối của Spacey trùng thời điểm phong trào #MeToo nổi lên sau khi ông trùm Harvey Weinstein bị hàng chục phụ nữ cáo buộc có hành động xâm hại.

Diễn viên phủ nhận tất cả lời buộc tội. Năm 2019, Spacey từng hầu tòa nhưng các vụ kiện bị hủy vì không đủ bằng chứng. Năm 2022, tòa án ở New York xét xử vụ Anthony Rapp. Bồi thẩm đoàn chỉ mất hơn một giờ để kết luận Spacey không phạm tội. Một năm sau, Spacey được tuyên trắng án khỏi vụ kiện tấn công tình dục bốn người đàn ông tại London.

Kevin Spacey trong "House of Cards" Trích đoạn phim "House of Cards". Tài tử thủ vai chính trị gia Francis Underwood. Video: Netflix

Thời điểm thị phi bủa vây, Netflix loại Kevin Spacey khỏi House of Cards, để Robin Wright thế chỗ. Vai của ông trong All the Money in the World (2017) cũng bị thay bằng Christopher Plummer. Bộ phim Billionaire Boys Club do ông đóng chính thất bại nặng nề, thu về 126 USD trong ngày đầu ra mắt. Ông trở thành tiêu điểm của báo chí, những lời đàm tiếu của truyền thông.

Theo Telegraph, Spacey tỏ ra tức giận khi nhắc đến cách Hollywood đối xử với mình, nhưng cho rằng mọi chuyện đã "trở thành dĩ vãng". Tuy mất một số mối quan hệ trong ngành, diễn viên không cảm thấy cô lập bởi còn bạn bè, gia đình và đồng nghiệp ở bên.

"Bê bối này cũng có mặt vô cùng tích cực. Tôi có hội dừng lại, nhìn lại cuộc đời và đặt câu hỏi về sự việc", nghệ sĩ cho biết. Kevin Spacey tự nhận sống kín tiếng, cho rằng mọi người không thực sự hiểu ông nên gán cho diễn viên những việc không đúng sự thật. Spacey nói ước lên tiếng sớm hơn để được nhiều người lắng nghe. Vì thế, ông biết ơn những khán giả chưa từng nghi ngờ mình.

Kevin Spacey tại phiên tòa ở New York năm 2019. Ảnh: AP

Dù chiến thắng về mặt pháp lý, phần lớn Hollywood chưa chào đón Kevin Spacey trở lại. Tuy nhiên, nhiều nhà làm phim mới vào nghề, tài năng mới nổi liên hệ Spacey, ngỏ ý hợp tác. Trong ba năm qua, ông tham gia sáu bộ phim, bao gồm Holiguards - phim hành động có yếu tố siêu nhiên do ông đạo diễn.

Theo nghệ sĩ, hiện đội ngũ của ông liên lạc với một số người quyền lực - những nhân vật muốn tôi trở lại làm việc, đánh giá cao mức độ khả quan. "Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng dường như ngành công nghiệp đang chờ sự cho phép từ một ai đó có vị thế và thẩm quyền to lớn", diễn viên nhận định.

Kevin Spacey sinh năm 1959 tại Mỹ, từng đoạt hai giải Oscar diễn xuất với The Usual Suspects và American Beauty. Tháng 5, ông nhận giải Thành tựu trọn đời tại sự kiện Better World Fund, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes. Hôm 15/11, ông mở đêm nhạc Kevin Spacey: Songs & Stories tại một hộp đêm trên đảo Cyprus.

Phương Thảo (theo Telegraph, CNN)