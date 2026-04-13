Diễn viên Hong Kong Trịnh Lôi, đóng Cừu Thiên Nhận ở "Thần điêu đại hiệp" TVB, qua đời ở tuổi 82.

Theo HK01, ngày 12/4, gia đình ông Trịnh Lôi đăng cáo phó, cho biết nghệ sĩ mất hôm 25/3, lễ an táng diễn ra ngày 13/4. Người thân mong giữ sự riêng tư, vì thế không nhận trả lời phỏng vấn và không công bố hình ảnh bên trong nhà tang lễ.

Nghệ sĩ Trịnh Lôi. Ảnh: St Headline

Theo các trang HK01, Hong Kong Commercial Daily, ông Trịnh Lôi sinh năm 1944. Còn bạn thân của ông - chỉ đạo võ thuật Ngô Dục Xu - cho biết năm sinh thật của ông là 1934, nghệ sĩ nhắm mắt an tường trong vòng tay gia đình.

Trịnh Lôi là đệ tử đời đầu của đạo diễn phim võ hiệp Trương Triệt. Thập niên 1960-1970, ông là một trong "ngũ hổ tướng" của hãng phim Thiệu Thị (Hong Kong), cùng các tài tử Vương Vũ, La Liệt, Giải Nguyên và Trương Dực. Một số phim tiêu biểu của Trịnh Lôi thời kỳ này là Độc tí đao, Biên thành tam hiệp.

Thập niên 1990, nghệ sĩ đóng phim của đài TVB, ông vào vai Cừu Thiên Nhận ở Thần điêu đại hiệp 1995, Mộc Cao Phong ở Tiếu ngạo giang hồ 1996, Ô Lão Đại trong Thiên Long Bát Bộ 1997, Vô Căn đạo nhân trong Lộc Đỉnh Ký 1998, Đinh Vân Thiên ở Võ Đang Trương Tam Phong. Từ thập niên 2000, nghệ sĩ vắng bóng màn ảnh và sự kiện giải trí.

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp 1995 qua đời Dấu ấn nghệ sĩ Trịnh Lôi trong các phim võ hiệp. Video: Bilibili

Trên các diễn đàn phim võ hiệp, nhiều người cho biết không nhớ tên của Trịnh Lôi nhưng tạo hình ông lưu dấu ấn sâu đậm. Khán giả viết: "Nhìn hình là nhớ ngay Thần điêu đại hiệp, diễn xuất của ông làm tôi mường tượng một thế giới khác", "Các diễn viên xuất hiện trong năm tháng tôi lớn lên, lần lượt rời xa, mong ông yên nghỉ".

Như Anh (theo HK01)