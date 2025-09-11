Tài tử 'Tế Công' cùng vợ ở viện dưỡng lão

Du Bổn Xương - "Tế Công kinh điển màn ảnh Trung Quốc" - và vợ chọn tận hưởng tuổi già trong viện dưỡng lão.

Trên Bj Daily, nghệ sĩ 92 tuổi nói người ở đâu thì đó là nhà: "Đời con người ta là như thế, không ngừng thay đổi và thích ứng trong mặt trận, mà mặt trận thì thay đổi bất cứ lúc nào".

Ông và bạn đời - bà Dương Tuệ Hoa - dọn đến viện dưỡng lão tại Bắc Kinh từ đầu năm, cả hai đều cảm thấy môi trường phù hợp nhu cầu, tuổi tác. Tại đây, ông bà được hướng dẫn rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Họ trò chuyện với bạn cùng trang lứa, chơi bóng, đánh bài.

Ông Du Bổn Xương và bạn đời. Ảnh: Ifeng

Ông Du Bổn Xương và vợ có hai người con, một trai và một gái, trong đó con gái - Du Tư Hàm - đồng hành nghệ sĩ trong công việc. Cô cho biết ủng hộ lựa chọn về nơi ở của cha mẹ.

Trước tin đồn con cái bất hiếu, để cha mẹ không nơi nương tựa tuổi già, nghệ sĩ nói môi trường ở viện dưỡng lão giúp ông giữ được tinh thần tích cực nên các con bằng lòng để cha mẹ ở đây. Con gái thường xuyên ở bên ông, nghe ông căn dặn công việc. Du Tư Hàm tiết lộ cha có kế hoạch thực hiện loạt phim ngắn chủ đề Tế Công, chọn diễn viên trẻ đóng chính.

Tế Công là thiền sư sống thời Nam Tống, nhiều tác phẩm dân gian lưu truyền những sự tích, truyền thuyết về ông như hòa thượng dùng thần thông để trừ yêu diệt ma, bảo vệ người khó khăn, chống lại bất công trong xã hội. Ông Du Bổn Xương muốn làm phim ngắn để lan tỏa "tinh thần Tế Công" tới người trẻ.

Ông Du Bổn Xương xây dựng hình tượng Tế Công kinh điển màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Ifeng

Ông Du Bổn Xương sinh năm 1933 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim. Năm 1985, ở tuổi 52, ông được người người nhà nhà Trung Quốc biết đến nhờ phim truyền hình Tế Công. Tác phẩm gây tiếng vang vì hình tượng nhân vật độc đáo, kịch bản hấp dẫn, lối diễn vừa hài hước vừa sâu sắc của nghệ sĩ. Vai Tế Công gắn liền sự nghiệp của tài tử, ông còn thể hiện nhân vật này ở Tế Công du ký 1995.

Các phim tiêu biểu khác của ông gồm Bảo liên đăng (2005), Kiếm vũ, Họa bì 2, Bạch hồ. Tác phẩm gần nhất ông tham gia là Phồn hoa (2023) của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Du Bổn Xương trong 'Tế Công' Du Bổn Xương trong "Tế Công". Video: Bilibili

Tài tử Hồ Ca, đóng chính Phồn hoa, từng nói ông Du Bổn Xương yêu cầu cao với bản thân, ông không khuyên diễn viên trẻ nên làm thế nào nhưng người trẻ học được từ hành động, việc làm của nghệ sĩ. Tuổi cao, ông Du Bổn Xương tràn đầy tinh thần học hỏi, nghệ sĩ từng nói: "Chỉ có học mới tiến bộ, mới có hy vọng, có giác ngộ. Học thì mới làm đầu óc minh mẫn, không hoang mang, không hồ đồ".

Như Anh (theo Bj Daily, Ifeng)