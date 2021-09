Tài tử 'Sherlock Holmes' âu yếm vợ trên thảm đỏ Venice

Benedict Cumberbatch và vợ - đạo diễn Sophia Hunter - là khách mời của buổi công chiếu "The Power of the Dog" trong ngày thứ hai Liên hoan phim đang diễn ra tại đảo Lido. Sophie diện đầm hai dây họa tiết tông đỏ, trắng. Nam diễn viên chọn suit hiện đại cùng cà vạt. Hai vợ chồng liên tục nắm tay từ lúc rời khỏi xe hơi để bước lên thảm đỏ. Ảnh: AFP, WireImage