Tài tử phim 'Thor' qua đời ở tuổi 58

Ray Stevenson, diễn viên nổi tiếng với loạt phim "Thor", qua đời trước sinh nhật lần thứ 59 bốn ngày.

Theo Hollywood Reporter, người đại diện của Stevenson là Nicki Fioravante xác nhận tài tử qua đời ngày 21/5 khi đang ghi hình phim Cassino on Ischia. Ông được cấp cứu tại bệnh viện thuộc đảo Ischia (Italy) nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Stevenson chưa được tiết lộ.

Stevenson nổi tiếng qua vai diễn Volstagg trong loạt phim "Thor". Ảnh: AFP

Hồi tháng 4, diễn viên tham gia buổi lễ kỷ niệm thương hiệu Star Wars tại London và cho biết hào hứng khi góp mặt trong loạt phim truyền hình Ahsoka ra mắt vào ngày 31/8. Ahsoka là tác phẩm thuộc vũ trụ Star Wars và là phần ngoại truyện của The Mandalorian. Tài tử nói: "Khi tôi được đoàn làm phim trao thanh kiếm ánh sáng của Star Wars lần đầu tiên, tôi đã hét lên vì sung sướng. Được cầm nó trên tay là cảm giác tuyệt vời nhất".

Stevenson được khán giả biết đến qua vai diễn người lính Titus Pullo trong loạt phim Rome của HBO. Năm 2008, ông đóng chính trong tác phẩm hành động Punisher: War Zone.

Tài tử bước vào vũ trụ Marvel vào năm 2011 khi thủ vai nhân vật Volstagg - thành viên thuộc nhóm Warriors Three và là chiến hữu của thần sấm Thor. Stevenson kết thúc hợp đồng với hãng phim siêu anh hùng năm 2017 sau khi hoàn thành ghi hình cho Thor: Ragnarok.

Bên cạnh vai diễn Volstagg, tài tử đảm nhận nhiều vai phụ trong các phim nổi tiếng như G.I. Joe: Retaliation (2013) và loạt phim Divergent. Năm 2022, Stevenson vào vai Scott Buxton - nhân vật thống đốc hung bạo trong tác phẩm RRR do Ấn Độ sản xuất. Phim sau đó trở thành hiện tượng trên Netflix và đoạt tượng vàng Oscar ở hạng mục Nhạc phim.

Ray Stevenson sinh ngày 25/5/1964 tại Lisburn, Bắc Ireland. Ông làm việc với tư cách nhà thiết kế cho một công ty kiến trúc ở London trước khi quyết định theo đuổi nghiệp diễn xuất. Năm 1993, ở tuổi 29, tài tử tốt nghiệp trường đào tạo diễn viên Bristol Old Vic. Stevenson góp mặt trong bộ phim đầu tay The Theory of Flight vào năm 1998.

Tài tử mất khi Cassino on Ischia vừa khởi quay. Trong tác phẩm của đạo diễn Frank Ciota, ông vào vai một diễn viên hết thời đến Italy đóng phim để cứu vãn sự nghiệp. Tháng 1 năm nay, Stevenson cũng được chọn là người thay thế Kevin Spacey trong dự án 1242: Gateway to the West.

Trong cuộc phỏng vấn với The Columbus Dispatch hồi năm 2016, ông nói: "Tôi nghĩ nghề diễn đã chọn tôi. Khi tôi quyết định đi theo con đường này, tôi phải chấp nhận rằng không có sự đảm bảo nào ngoài việc bản thân phải biết tự kiên trì".

Tài tử kết hôn với diễn viên Ruth Gemmell năm 1997 nhưng lỵ di tám năm sau đó. Trong khoảng thời gian quay Rome, Stevenson có mối quan hệ tình cảm với nhà nhân chủng học Elisabetta Caraccia. Dù không kết hôn, cả hai có ba con là Sebastiano, Leonardo và Lodovico.

