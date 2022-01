Tài tử Pháp qua đời vì tai nạn trượt tuyết

PhápNam diễn viên người Pháp Gaspard Ulliel - đóng chính "Moon Knight" của Marvel - mất ở tuổi 38 sau tai nạn trượt tuyết.

Theo AP, Gaspard Ulliel gặp tai nạn khi đi trượt tuyết ở vùng núi Savoie và lập tức được đưa đến bệnh viện thành phố Grenoble bằng trực thăng hôm 18/1. Người đại diện của nam diễn viên xác nhận tài tử qua đời vì chấn thương nặng ở đầu sau gần một ngày điều trị.

Gaspard Ulliel tại sự kiện thời trang ở Pháp hồi tháng 1/2015. Ảnh: AP

Đài France Bleu nói Ulliel gặp tai nạn vì đâm vào một khách trượt tuyết khác ở tốc độ cao. Tuy nhiên, người này không phải nhập viện. Cảnh sát địa phương cho biết gần đây nhận được khoảng năm đến sáu tin tai nạn mỗi ngày tại khu trượt tuyết do tình hình thời tiết xấu. Cuối tuần trước, một bé gái năm tuổi cũng thiệt mạng sau khi va chạm với một khách trượt tuyết khác.

Gaspard Ulliel sinh tháng 11/1984 tại Boulogne-Billancourt, Pháp. Nghệ sĩ tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh tại đại học Saint-Denis. Cuối thập niên 1990, tài tử xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và quảng cáo tại quê nhà. Anh nổi tiếng với vai Hannibal Lecter thời trẻ trong Hannibal Rising (2007) và vai nhà thiết kế Yves Saint Laurent trong bộ phim chân dung về cuộc đời ông năm 2014.

Năm 2017, Ulliel đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" tại César Awards - được mệnh danh Oscar của nước Pháp nhờ phim It's Only the End of the World. Cùng năm, Gaspard Ulliel đến Việt Nam ghi hình cho phim Les confins du monde. Anh vào vai người lính Pháp phải lòng cô gái Việt (Trần Lãng Khê đóng). Tác phẩm được đề cử ở mục Directors' Fortnight, thuộc khuôn khổ LHP Cannes 2018.

Gần đây, nghệ sĩ gây chú ý khi nhận vai Midnight Man trong series Moon Knight của vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Hãng phim Mỹ mới tung trailer đầu tiên của bộ phim hôm 18/1.

Moon Knight trailer Trailer "Moon Knight". Video: Marvel

Đạt Phan