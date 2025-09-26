Tài tử 'Như Ý truyện' hẹn hò Lý Uyển Đát

Diễn viên Trung Quốc Hồ Tiên Hú, đóng "Như Ý truyện", hẹn hò Lý Uyển Đát - mỹ nhân phim "Diệp Vấn 4".

Ngày 26/9, video cặp sao trong đời thường thu hút chú ý của khán giả, vào danh sách chủ đề nổi bật trên Weibo. Theo Sohu, Hồ Tiên Hú và Lý Uyển Đát hát karaoke cùng bạn bè, sau đó nắm tay nhau rời khỏi quán. Khi đi bộ ở nơi vắng, Tiên Hú quay sang ôm diễn viên.

Lý Uyển Đát và Hồ Tiên Hú hẹn hò Lý Uyển Đát và Hồ Tiên Hú ở các sự kiện giải trí. Video: Bilibili

Nguồn tin cho biết cặp sao bén duyên sau khi ghi hình phim Dị nhân chi hạ năm 2024, tình cảm ngọt ngào. Uyển Đát thi thoảng được trông thấy xuất hiện ở khu nhà của Hồ Tiên Hú, hai người dùng chung xe, có trợ lý chung.

Chuyện tình của đôi diễn viên được nhiều người chúc mừng, các fan viết trên Weibo: "Hai bạn trẻ không những chăm lo sự nghiệp mà còn không lỡ năm tháng đẹp đẽ để yêu nhau, chúc phúc cho họ", "Cặp này đẹp đôi quá", "Yêu nhau và được tự do bày tỏ tình cảm ở nơi thích hợp là điều bình thường, chúc đôi trẻ hạnh phúc".

Lý Uyển Đát và Hồ Tiên Hú. Ảnh: Sina

Uyển Đát 22 tuổi, gây chú ý ở làng giải trí Hoa ngữ với vẻ đẹp lai, được các tạp chí thời trang và nhiều thương hiệu mời hợp tác. Cha cô là tiến sĩ sinh thái học người Đức từng làm việc ở Tây Song Bản Nạp, qua đời năm Uyển Đát sáu tuổi, mẹ cô người Trung Quốc. Tên tiếng Anh của diễn viên được cha đặt theo loài hoa lan mà ông yêu thích nhất - Vanda, với ý nghĩa: "Tỏa hương và xinh đẹp mãi mãi".

Lý Uyển Đát ở Italy tháng 5/2025 Uyển Đát chụp hình thời trang ở Italy hồi tháng 5. Video: Vanda Studio

Cô gia nhập làng giải trí năm 2019, thuộc công ty quản lý của đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ. Uyển Đát từng đóng các phim Diệp Vấn 4, Dị nhân chi hạ, Thám tử phố Tàu 1900. Năm nay, cô đóng chính phim cổ trang Phong nguyệt bất tương quan. Theo Sina, tác phẩm truyền hình được đầu tư lớn, do đạo diễn kỳ cựu Trần Gia Thượng chỉ đạo. Ông từng thực hiện nhiều phim ăn khách như Họa bì, Trường học uy long, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Tinh Võ anh hùng, Phi hổ.

Hồ Tiên Hú 25 tuổi, từng đóng nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Lưu lạc địa cầu 2, Phi trì nhân sinh 2, Yên chi bá vương, Tiểu biệt ly, Như Ý truyện (vai Tứ a ca).

