Tài tử Nhật nhận 8 năm tù vì cưỡng dâm diễn viên nữ

Diễn viên, đạo diễn hàng đầu Nhật Bản Hideo Sakaki bị tòa tuyên phạt 8 năm tù vì xâm hại tình dục hai diễn viên.

Theo Mainichi, tại phiên sơ thẩm cuối tuần qua, tòa nhận định vào năm 2015, Hideo Sakaki lợi dụng vai trò đạo diễn phim điện ảnh, cưỡng dâm cô gái khoảng 20 tuổi. Bấy giờ, Hideo Sakaki lấy lý do chỉ đạo diễn xuất để một mình ở trong phòng với diễn viên, yêu cầu cô gái cởi áo để kiểm tra cô có hình xăm hay không, rồi xâm hại tình dục sao nữ.

Năm 2016, Hideo Sakaki sử dụng lại chiêu trò này với một diễn viên khác, cũng khoảng 20 tuổi. Theo điều tra, Hideo Sakaki từng uy hiếp nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu, ông sẽ phá hủy sự nghiệp của cô trong lĩnh vực nghệ thuật.

Diễn viên kiêm đạo diễn Hideo Sakaki. Ảnh: Oricon

Sau phán quyết của tòa án, Hideo Sakaki không nhận tội, cho biết hai bên quan hệ "tự nguyện". Luật sư của tài tử nói sẽ kháng án.

Các cô gái tố cáo Hideo Sakaki từ tháng 6/2023, ông bị bắt hồi tháng 2/2024. Scandal khiến vợ của Hideo Sakaki làm đơn ly dị. Ông 56 tuổi, từng là nhà làm phim nổi tiếng Nhật Bản, đóng chính nhiều phim đình đám như Versus, Battlefield Baseball, Alive.

Theo Ettoday, những năm gần đây, làng giải trí Nhật bị vấy bẩn bởi loạt scandal tình dục. Nhiều nhà làm phim gạ gẫm diễn viên đổi tình lấy công việc. Năm 2023, hàng chục nhà sản xuất - trong đó có Kore-eda Hirokazu, Nobuhiro Suwa, Yukiko Sode, Miwa Nishikawa - ra thông cáo chung, kêu gọi giới đạo diễn không lạm dụng chức vụ vì mục đích cá nhân, bôi xấu ngành điện ảnh, phá hỏng môi trường sáng tạo nghệ thuật. Các nhà sản xuất hứa xây dựng môi trường an toàn để người làm phim yên tâm sáng tạo.

Như Anh (theo Mainichi)