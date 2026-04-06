Tài tử 'Người trong giang hồ' qua đời

Lý Đạo Du, diễn viên Hong Kong đóng "Người trong giang hồ", mất ở tuổi 58 do tai nạn.

Theo St Headline, tối 5/4, gia đình và bạn thân của Lý Đạo Du báo tin ông qua đời ngày 3/4. Tài tử Ngô Chí Hùng cho biết Lý Đạo Du uống rượu, bị ngã mạnh dẫn đến tổn thương nặng vùng não sau. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật vùng não nhưng không qua khỏi.

Lý Đạo Du sinh năm 1968 ở Hong Kong, tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Cuối thập niên 1970, ông đóng nhiều phim truyền hình của nhà đài, chủ yếu là các vai nhỏ, ít thoại, gồm Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978, Tiểu phu thê, Bến Thượng Hải.

Từ năm 1980, diễn viên tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh. Do ngoại hình "có chất giang hồ", nghệ sĩ thường được chọn đóng các vai dân xã hội đen. Năm 1996, tài tử được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao diễn xuất qua vai Trần Diệu ở Người trong giang hồ, hợp tác Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa.

Sau đó, Lý Đạo Du tham gia 6 phần tiếp của series. Loạt phim Người trong giang hồ gây tiếng vang ở châu Á hai thập niên 1990-2000, là một trong tác phẩm đề tài xã hội đen hay nhất của điện ảnh Hong Kong.

Lý Đạo Du còn từng đóng nhiều tác phẩm như Kim ngọc mãn đường, Long tại biên duyên, Trung Hoa bịp vương, Vợ tôi là vua cờ bạc.

Thập niên 2000, nghệ sĩ dần vắng bóng màn ảnh, chuyển sang kinh doanh. Năm 2023, Lý Đạo Du đóng vai khách mời ở phim truyền hình Nhất vũ khuynh thành của TVB, cũng là tác phẩm cuối của ông.

Như Anh (theo St Headline)