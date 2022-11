Tài tử Mỹ bị tố cáo từng ép trẻ vị thành niên quan hệ tình dục

Diễn viên Warren Beatty bị Kristina Charlotte tố cáo cưỡng bức tình dục khi bà 14 tuổi.

Theo New York Times, Kristina Charlotte Hirsch, bang Louisiana, Mỹ, đệ đơn lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles hôm 7/11. Trong đơn, Hirsch cáo buộc bị nam diễn viên Bonnie and Clyde thao túng, lợi dụng trong thập niên 1970. Đơn ghi: "Ông ta sử dụng vị thế là một người lớn và ngôi sao điện ảnh Hollywood để ép buộc tôi quan hệ tình dục nhiều lần...".

Diễn viên, đạo diễn Warren Beatty. Ảnh: AP

Theo Hirsch, hai người gặp gỡ năm 1973 tại một phim trường, khi bà 14 tuổi, Beatty 35 tuổi. Vài tháng sau, Beatty thường xuyên gọi điện cho Hirsch, đưa bà đi chơi bằng ôtô, đề nghị giúp đỡ làm bài tập về nhà, nhiều lần hỏi về trinh tiết và rủ vào khách sạn. Hirsch cho biết ban đầu rung động trước sự chú ý của Beatty và ôm mộng về mối quan hệ lãng mạn giữa hai người.

Hirsch yêu cầu ngôi sao 85 tuổi phải bồi thường thiệt hại khi gây ra "sự đau khổ nghiêm trọng về tinh thần, thể chất và tâm lý" của bà từ đó tới nay.

Warren Beatty trong phim 'Bonnie and Clyde' (video: MOV Clips) Warren Beatty và minh tinh Faye Dunaway trong phim 'Bonnie and Clyde' năm 1967. Video: MOV Clips

Warren Beatty sinh năm 1937, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và viết kịch Mỹ. Ông nổi tiếng ở thập niên 1970, 1980 qua các phim: Splendor in the Grass, Bonnie and Clyde, Shampoo, Heaven Can Wait, Reds, Dick Tracy, Bugsy, Bulworth, Rules Don't Apply...

Ông 15 lần được đề cử Oscar và giành giải Đạo diễn xuất sắc cho Reds (1981). Tám trong số các bộ phim do ông sản xuất giành 53 đề cử Oscar. Năm 1999, Beatty được trao tặng giải thưởng Irving G. Thalberg - danh hiệu cao quý của Viện Hàn lâm Mỹ. Beatty cũng nhận đề cử 18 giải Quả Cầu Vàng và giành sáu giải. Đạo diễn Arthur Penn mô tả Beatty là "nhà sản xuất hoàn hảo, làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai". Beatty kết hôn với nữ diễn viên Annette Bening năm 1992 và có bốn con.

Họa Mi (theo New York Times)