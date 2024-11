Tài tử 'Mặt trăng ôm mặt trời' qua đời ở tuổi 39

Diễn viên Hàn Song Jae Rim - từng đóng "Mặt trăng ôm mặt trời", "Gab Soon của tôi" - đột ngột qua đời ở tuổi 39, chiều 12/11.

MBC cho biết tài tử qua đời tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ. Thi thể diễn viên được chuyển đến nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary. Lễ tang dự kiến tổ chức vào 12h ngày 14/11, sau đó, diễn viên được an táng tại nghĩa trang Seoul Seunghwawon.

Các trang tin tại Hàn đăng bài chia buồn, nói sốc vì từ tháng 7 đến 10, anh vẫn hoạt động tích cực, tham gia dự án OTT Queen Woosi, Peeta is Romance và vở nhạc kịch Rose of Versailles. Hơn 10 tháng qua, diễn viên không cập nhật thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội.

Bức ảnh Song Jae Rim đăng trên Instagram cá nhân, ngày 23/1. Ảnh: Jaelim_song

Song Jae Rim sinh năm 1985, khởi nghiệp là người mẫu, lấn sân diễn xuất từ năm 2009. Anh ghi dấu với vai võ trạng nguyên Kim Je Woon - kiệm lời, sâu sắc, là cận vệ trung thành kiêm bạn thân của vua Lee Hwon (Kim Soo Hyun đóng), trong phim Mặt trăng ôm mặt trời. Sau đó, anh tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Gap Soon của tôi, I wanna hear your song.

Năm 2014, anh và mỹ nhân Kim So Eun gây sốt khi tham gia We got married mùa thứ tư - chương trình hẹn hò ăn khách của MBC. Song Jae Rim đoạt giải

Nam tân binh giải trí xuất sắc và giải Cặp đôi đẹp nhất (cùng Kim Kim So Eun).

Song Jae Rim - Kim So Eun trong bộ ảnh thời trang. Ảnh: Allure

Song Jae Rim nhiều lần được đồng nghiệp đánh giá thẳng thắn, tốt bụng, chăm hoạt động thiện nguyện nhưng thường che giấu danh tính.

Thiên Lam