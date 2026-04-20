Tài tử Lương Gia Huy: 'Vợ nhẫn nhịn tôi 44 năm'

Nghệ sĩ 68 tuổi thắng danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Hong Kong Film Awards (giải điện ảnh Kim Tượng) 2026, nhờ thể hiện ở phim Bổ phong truy ảnh. Trên sân khấu, Lương Gia Huy nói ông gia nhập làng phim 44 năm, bằng lịch sử 44 năm của lễ trao giải, vì thế cúp chiến thắng mang ý nghĩa lớn với ông.
Diễn viên cảm ơn người thân cho ông động lực làm việc, cố gắng trong nghề nghiệp. Nghệ sĩ nói: "Tôi cần cảm ơn gia đình, hai con gái của tôi, hai con rể của tôi và hai cháu, đặc biệt là vợ tôi, cô ấy nhẫn nhịn tôi 44 năm, bao dung với tôi".
Lương Gia Huy gây sốt khi thắng giải Kim Tượng qua 5 thập niên. Ông từng đoạt danh hiệu này nhờ các phim Thùy liêm thính chính (1984), 92 Legendary La Rose Noire (1992), Xã hội đen (2005) và Hàn chiến (2012).
Tài tử và Giang Gia Niên - từng là nhà sản xuất chương trình giải trí - quen nhau thập niên 1980, khi Lương Gia Huy gặp biến cố trong sự nghiệp, không được mời đóng phim. Bấy giờ, để trang trải cuộc sống, ông cùng một số bạn bè bán vòng đeo tay trong chợ đêm ở Hong Kong.
Giang Gia Niên từng xem phim của Lương Gia Huy, đánh giá ông có thực lực. Nhà sản xuất chủ động tìm gặp tài tử, đề nghị ông sản xuất phim cho đài phát thanh. Lúc đó, Lương Gia Huy kinh ngạc: "Cô gái đó thật to gan, là người Hong Kong duy nhất dám tạo việc làm cho tôi".
Hai người kết hôn năm 1987, không tổ chức tiệc mừng, bấy giờ tài sản của Lương Gia Huy khoảng 8.000 HKD (23 triệu đồng). Diễn viên hỏi bạn đời: "Em có thấy thiệt thòi khi cưới anh không?", Giang Gia Niên trả lời: "Em không nghĩ vậy, em tin anh không làm em buồn".
Lương Gia Huy từng nói bạn đời chưa bao giờ làm ông thấy áp lực. Kể cả khi nghèo, sa cơ lỡ vận, ông cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Giang Gia Niên. Ông gọi chặng đường bên vợ "rất thường tình, tự nhiên, không có toan tính".
Như Anh