Tài tử Lee Kwang Soo đóng cặp Hoàng Hà

Ngôi sao "Running Man" Lee Kwang Soo cùng Hoàng Hà, nàng thơ "Em và Trịnh", thể hiện chuyện tình Việt - Hàn trên màn ảnh rộng.

Teaser "Tay anh giữ một vì sao" - dự kiến chiếu ngày 3/10 Teaser "Tay anh giữ một vì sao" - dự kiến chiếu ngày 3/10. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm có tên Tay anh giữ một vì sao, do đạo diễn Kim Sung Hoon - nổi tiếng với Cộng sự bất đắc dĩ, Chánh thanh tra 1958 - thực hiện. Lee Kwang Soo đóng Kang Jun Woo - một ngôi sao Kpop đến TP HCM tổ chức concert, sau đó kẹt lại vì hộ chiếu bị trợ lý lấy đi mất.

Không giấy tờ tùy thân lẫn tiền bạc, anh phải làm quen với cuộc sống bình dân ở thành phố xa lạ. Một lần, anh gặp Thảo (Hoàng Hà đóng) - nhân viên phục vụ quán cà phê. Cả hai rơi vào nhiều tình huống oái ăm mỗi khi chạm mặt nhau, từ đó nảy sinh tình cảm.

Ngoài mô típ rom-com (hài lãng mạn), đạo diễn đan cài nhiều tình tiết về văn hóa, du lịch. Chuyện tình của Thảo và Kang Jun Woo chớm nở qua những lần cô đưa anh thưởng thức đặc sản đường phố như bánh mì, phở, cà phê, hay những chuyến rong ruổi khắp đồi chè, vườn cà phê Lâm Đồng.

Hậu trường Lee Kwang Soo đóng phim tại TP HCM Hậu trường Lee Kwang Soo đóng phim tại TP HCM. Video: Đoàn phim cung cấp

Lee Kwang Soo cho biết ngoài yếu tố kịch bản, anh nhận lời tham gia tác phẩm vì muốn đóng phim ở Việt Nam, xem đây là trải nghiệm thú vị. Hoàng Hà cho biết lần đầu gặp gỡ ngôi sao Hàn, cô ngỡ ngàng vì chiều cao 1,93 m của anh. "Đã biết đến anh qua nhiều bộ phim trước đó, tôi cứ ngỡ như mơ, cảm giác vừa quen vừa lạ khi làm việc cùng nhau", cô nói. Các diễn viên phụ như Duy Khánh, Cù Thị Trà ấn tượng với sự hòa đồng, dễ mến của tài tử.

Lee Kwang Soo, Hoàng Hà trong một cảnh quay khám phá TP HCM. Cô cao 1,55 mẢnh: Huy Trần

Lee Kwang Soo, 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu năm 2007. Anh lần đầu đóng phim trong sitcom Ông ấy đến rồi năm 2008, sau đó là Gia đình là số một phần hai. Anh nổi tiếng hơn khi tham gia show thực tế Running Man, đóng các phim điện ảnh như Wonderful Radio, All About My Wife, The Scent. Đầu năm nay, anh tham gia series Karma - phát sóng trên Netflix.

Phân cảnh của Kwang Soo trong "Hậu duệ mặt trời" Phân cảnh của Kwang Soo trong "Hậu duệ mặt trời". Video: KBS

Hoàng Hà, 29 tuổi, xuất thân là diễn viên lồng tiếng, vào nghề từ năm 2015. Cô từng đóng nhiều MV, trong đó có Nàng thơ - video đạt hơn 130 triệu lượt xem của ca sĩ Hoàng Dũng. Năm 2022, cô gây chú ý khi vào vai Dao Ánh thời trẻ - người đẹp từng được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết hơn 300 thư tình trong Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh). Tác phẩm đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp cô được nhiều đạo diễn chú ý. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh nhỏ, trong đó có phim Chúng ta của 8 năm sau.

Mai Nhật